В школу искусств Талнаха поступила большая партия новых музыкальных инструментов

В школе искусств появились новые трубы, валторны, саксофоны, теноры, альты, баритоны, тромбоны, тубы, балалайки и домры. Поставка новых инструментов реализована в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Ранее школа уже получила новенькие концертные гусли, домру, две балалайки — приму и альтовую, пять банкеток для роялей и более двухсот экземпляров учебной и музыкальной литературы. Кроме того, в школе появились инструменты, которых до сих пор не было в оркестре — это балалайка бас и гусли клавишные. Их наличие позволит значительно расширить репертуар коллектива. Учащиеся с удовольствием занимаются на новых инструментах.