МАУ ИЦ «Норильские новости»

В школу искусств Талнаха поступила большая партия новых музыкальных инструментов

В школу искусств Талнаха поступила большая партия новых музыкальных инструментов

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В школу искусств Талнаха поступила большая партия новых музыкальных инструментов

Благодаря обновлённым инструментам открываются новые возможности для звучания оркестра.

В школу искусств Талнаха поступила большая партия новых музыкальных инструментов

В школе искусств появились новые трубы, валторны, саксофоны, теноры, альты, баритоны, тромбоны, тубы, балалайки и домры. Поставка новых инструментов реализована в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Ранее школа уже получила новенькие концертные гусли, домру, две балалайки — приму и альтовую, пять банкеток для роялей и более двухсот экземпляров учебной и музыкальной литературы. Кроме того, в школе появились инструменты, которых до сих пор не было в оркестре — это балалайка бас и гусли клавишные. Их наличие позволит значительно расширить репертуар коллектива. Учащиеся с удовольствием занимаются на новых инструментах.

Фото из открытых источников
26 октября в 17:30 630
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