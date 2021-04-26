В спортхолле «Айка» состоялся городской фестиваль спортивного бального танца «Снежная роза — 2021»

Всего в соревнованиях приняли участие более 130 человек из Норильска и Талнаха в возрасте от 3 до 18 лет. Танцоры исполняли европейскую и латиноамериканскую программы. Конкурсный день начался с выступления самых юных ребят, они показывали, чему научились за первый–второй год обучения. Затем выступали опытные участники. Как правило, это танцоры, которые уже выступали на площадках России и имеют спортивные разряды.

Елена Малько руководитель ансамбля спортивного бального танца «Болеро» отметила:

«Бальные танцы очень популярны в Норильске, у нас много коллективов, которые занимаются и развивают это направление в городе, успешно выступают по всей стране. Мне бы очень хотелось, чтобы фестиваль «Снежная роза» стал традиционным, ведь такого рода мероприятия оказывают позитивное влияние на развитие бальной хореографии города».

Большую часть жюри составляли руководители танцевальных коллективов Норильска, но было и двое приглашённых. А возглавил комиссию Антон Колегов, тренер I категории отделения танцевального спорта Центра по ледовым видам спорта, спортивный судья I категории из Красноярска.

Антон отметил, что в Норильске очень способные дети:

«Я в Норильске уже не первый раз, однако это мой дебют в качестве судьи. Здесь много потенциальных чемпионов, чем я приятно удивлён. В преддверии соревнований мы немного поработали с участниками над техникой, постановкой вариаций связок фигур, а также провели пару лекций о том, как не потеряться на больших площадках и показать себя с лучшей стороны».