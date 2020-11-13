В СРК «Арена» проходит выставка «Фотодом-2020»

Выставка была открыта 7 ноября в центральном атриуме СРК «Арена» (пл. Металлургов, 10). Более 60 работ профессиональных фотографов и просто фотолюбителей собрано в одну целую историю о Таймыре. Эта история расскажет и об уникальной природе Таймыра, покажет нелёгкие будни тружеников тяжёлого производства, позволит почувствовать ритм жизни норильчан. Помимо жизни Большого Норильска фотографы поделились любимыми местами для путешествий, своими эмоциями и впечатлениями.

Посетить выставку можно до 30 ноября.

Также выставка доступна в виртуальном режиме. Среди работ можно найти QR-код, который можно отсканировать и попасть на официальную страницу конкурса «Фотодом-2020» в Facebook. Там в альбомах можно не только посмотреть все экспозиции, но и отдать свой голос в знак поддержки, за фаворитов.

Организатором конкурса является МБУК «Культурно-досуговый центр им. Вл. Высоцкого» при поддержке компании «Норникель».