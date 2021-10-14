В субботу, 16 октября, кинотеатр «Родина» отмечает 68-летие

В праздничной программе – три фильма на любой вкус: документальный, игровой и фильм-концерт.

Единственным показом пройдёт документальная лента «Нас других не будет». Фильм, названный цитатой из стихотворения Иосифа Бродского, сняли киноведы Петр Шепотинник и Ася Колодижнер. Он посвящён жизни Сергея Бодрова-младшего — с ранних лет до трагической гибели в Кармадонском ущелье в 2002-м.

Основная идея ленты – по-новому осмыслить феномен этого человека. Большинство из нас знает его как актёра культовых фильмов 1990-х «Брат», «Брат 2», «Восток-Запад» и снявшего интересный, но, к сожалению, единственный фильм «Сёстры». В киноленте «Нас других не будет» о Бодрове-младшем расскажут его близкие и друзья: продюсер Сергей Сельянов, художник по костюмам Надежда Васильева, оператор Сергей Астахов и музыкант Вячеслав Бутусов, кстати, подаривший для фильма несколько своих фортепианных пьес. Есть тут и архивные записи, и интервью самого Бодрова-младшего, - рассказывает Анастасия Батова, директор кинокомплекса «Родина».

Следующий фильм праздничной программы «Анимация» – игровой. Снял его большой друг «Родины», на протяжении многих лет неизменный председатель жюри Всероссийского открытого фестиваля-конкурса аудиовизуальных искусств «Полярная сова», сценарист, преподаватель ВГИК Сергей Серёгин.

Это очень душевное кино, заставляющее о многом задуматься. С будущего вторника лента войдёт в прокат «Родины».

Ещё один подарок кинокомплекса горожанам - фильм-концерт группы Linkin park, выпущенный в рамках проекта «Максимальный уикенд» в 50 городах страны, в том числе в Норильске, в честь 30-летия радио Maximum. С ноября показы «Максимального уикенда» станут в «Родине» регулярными, они будут проходить раз в месяц. Этот проект станет третьим из постоянных в нашем кинотеатре после «Мирового искусства на большом экране» и «Мировых кинобестселлеров».

В качестве подарка зрителям цены на билеты на все три фильма будут значительно ниже обычных, - отметила Анастасия Батова.

Также в фойе «Родины» зрители смогут оставить свои отзывы, пожелания, поздравления, а, может, даже претензии. А уже сейчас для гостей открыта новая выставка - «Золотые кадры «Родины». На чёрно-белых снимках Олеси Химич в ретростиле можно увидеть сотрудников, работавших в кинокомплексе в разные годы, многие продолжают трудиться и сегодня. Именно они стоят за кулисами большого процесса, ведь чтобы зритель пришёл на фильм, его нужно выбрать, договориться о прокате, вывесить афиши, привести в порядок кинозалы, организовать продажу билетов и многое другое.

Все фото были сняты в 2018 году к юбилею, но мы посчитали, что они актуальны и сегодня. Думаю, многие увидят тут знакомые лица. Не все изображённые на фото до сих пор работают в «Родине», но мы всех помним и ценим их вклад. И таким образом мы хотим сказать спасибо каждому из них, - заключила директор кинокомплекса.