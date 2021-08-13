В Таймырском краеведческом музее Дудинки состоялась премьера музыкально-драматического спектакля «Сказки Таймыра»

Музыкальный спектакль рассказывает зрителю о пяти народах, проживающих на полуострове, - энцах, нганасанах, долганах, ненцах и эвенках. В ролях задействованы мастер Таймырского Дома народного творчества Алексей Чунанчар, актёры Ингеборга Дапкунайте и Семен Трескунов. Композитором спектакля выступил Даниил Орлов, он дополнил минималистические треки звучанием варгана - национального музыкального инструмента многих коренных народов России. Со своими композициями выступил этнический певец Gurude.

«В жизни творческого человека соприкосновение с уникальной культурой - своего рода путешествие, шанс увидеть мир другими глазами. Именно поэтому для актёров, композиторов, художников сказки коренных народов часто становятся источником свежих идей и бесконечного вдохновения», - рассказал режиссёр проекта, номинант на премию «Золотая маска» Савва Савельев.

«Сохранить наследие пяти коренных этносов, проживающих на Таймыре - поистине государственная задача. Очень приятно, что мероприятие прошло в нашем музее - центре сохранения, изучения и популяризации традиционных культур кочевников», - прокомментировала событие заместитель директора Таймырского краеведческого музея Лейла Ландина.

За последние годы компания наладила тесный контакт с коренными малочисленными народами Таймыра. Одна из важных задач «Норникеля» состоит в том, чтобы не просто уберечь коренные народы от исчезновения, но и не дать им потерять свою идентичность. При поддержке «Норникеля» была восстановлена утраченная письменность энцев, компания финансирует работу по созданию единого саамского алфавита. Также компания помогает проводить на Таймыре этнические праздники - «Большой Аргиш», День оленевода и День рыбака.

«У «Норникеля» богатый опыт реализации масштабных культурных проектов с участием коренных народов. Поддержка национальных ремесел, фольклора, развитие языковых программ и поддержка творческой молодёжи коренных народов - важные направления работы компании. Сохраняя историческую память Таймыра, «Норникель» вносит свой вклад в разнообразие культурного мира региона», - отметила старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.