В Таймырском краеведческом музее состоялась премьера иммерсивного спектакля «Музей — знакомый незнакомец»

«Мы — команда музея — создаём условия для получения зрителем наиболее сильных ощущений от встречи с нашей экспозицией. Мы уверены, что это улучшит восприятие истории нашего музея и повысит желание горожан, молодёжи, туристов чаще к нам приходить», — отметила режиссёр-постановщик Марина Петракова.

Гости музея не только увидели экспозицию, но и услышали её, смогли прикоснуться к ожившей истории. Такая форма взаимодействия с посетителями понравилась всем участникам программы. Автор и руководитель проекта, директор музея Ольга Корнеева рассказала собравшимся, какие ещё продукты появятся в музее в рамках проекта.

Как отмечают специалисты учреждения, Таймырский музей продолжит внедрять в культурно-образовательную и туристическую деятельность иммерсивные спектакли-экскурсии, мастер-классы и выставки. В июне музей подготовит вечернюю экскурсию по Дудинке.