В таймырском посёлке Потапово отметили День рыбака

Сотрудники Городского центра народного творчества подготовили для потаповцев аудиоконцерт. В записи прозвучали поздравления главы Дудинки Юрия Гурина в адрес жителей посёлка, а также песни в исполнении солистов ГЦНТ, хора долганской песни «Арадуой», вокального ансамбля «Украиночка» и самодеятельного народного ансамбля Красноярского края «Ивушка».

Традиционно в этот день отметили юбиляров и заслуженных жителей посёлка, сообщается на сайте администрации Дудинки.

Памятные подарки вручили Раисе Ивановой, Матрёне Ямкиной, Элле Заводовской и Александру Кабанову, а также старожилу посёлка Александру Алёхину. За спортивные достижения были отмечены Даниил Кох, Артём Столыпин, Демьян и Иван Силкины.

Изысканными блюдами северной кухни земляков покорили Елена Кабанова и Наталья Бокова, а Евгения Зуйкова одержала победу ещё и в конкурсе «Строганина».