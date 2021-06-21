МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Талнахе почтят память почётного гражданина города Норильска Василия Рыжкова

В Талнахе почтят память почётного гражданина города Норильска Василия Рыжкова

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В Талнахе почтят память почётного гражданина города Норильска Василия Рыжкова

В Талнахе почтят память почётного гражданина города Норильска Василия Рыжкова

Известный путешественник, покоритель Северного полюса, горноспасатель, бард, он погиб 25 лет назад, 22 июня 1996 года, во время полёта на дельтаплане. С тех пор норильчане собираются в рудной столице Талнахе, чтобы почтить память этого замечательного человека. Норильские барды придут в 19.00 к мемориальной доске, установлённой на доме по ул. Маслова, 3, где Василий Рыжков одно время жил с семьёй. В следующем году исполняется 70 лет со дня его рождения. Песенный клуб «Созвучие» уже ведёт работу по подготовке вечера памяти.

21 июня в 10:20 2860
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