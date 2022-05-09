В Талнахском филиале Музея Норильска открылась выставка «Фронтовые бригады»

За годы Великой Отечественной войны тысячи певцов, музыкантов, актёров, цирковых артистов и танцоров сменили привычную сцену на работу в военных клубах и фронтовых бригадах.

В боевых условиях состоялось 1 350 000 художественных выступлений, 473 000 концертов и спектаклей. На фронте побывало 3 685 артистических бригад, в состав которых вошли более 42 тысяч творческих работников. О том, какой труд и риск стоял за этими выступлениями, а главное, как сила искусства помогала солдатам советской армии самоотверженно идти в бой и находить успокоение после него, пришедшим на открытие выставки школьникам рассказала научный сотрудник талнахского филиала Музея Норильска Ольга Костенко. Она отметила, что подобные выставки ежегодно пользуются популярностью у педагогов и старшеклассников района. В этом году материал, по её словам, подобран достаточно лёгкий и непринуждённый.

11-классникам из школы №33 Ольга Костенко поведала, как сатира великого клоуна Карандаша помогала разрушать образ «страшного и непобедимого» Гитлера. О том, что эстрадная певица Клавдия Шульженко награждена орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда». О том, как сквозь бомбёжку артисты прорывались к госпиталям.

Ребят на выставке сопровождала учитель химии и биологии Елена Завалишина. Она сообщила, что подготовка к празднованию Дня победы в школе начинается с середины апреля: проходят классные часы, линейки, тематические уроки. На первом этаже школы оформлена экспозиция с портретами ветеранов – родственников педагогов и учащихся, рядом выставлен почётный караул военно-патриотического клуба «Айсберг».

Но главное – не просто доносить до подростков конкретные факты, а постараться достучаться до их сознания и души, считает Елена Завалишина:

- Сейчас дети больше задумываются над происходящим вокруг. В этом году все беседы, проведённые с детьми, на мой взгляд, были продуктивными. Ответная реакция - горящие глаза, эмоции, сопереживание. Особенно это заметно, когда рассказ идёт о ребятах, трудившихся на производстве в тылу. Да, сейчас для школьников патриотизм - вовсе не пустые слова.

Это подтвердил и 11-классник Тамерлан Сабеев, на которого выставка произвела сильное впечатление.

- Теме искусства на войне обычно уделяется не самое пристальное внимание, а здесь нам всё понятно и доступно объяснили, Я узнал много нового» - говорит Тамерлан.

Положительные эмоции ребятам подарила и фотозона, оформленная в виде полкового блиндажа - там можно было примерить плащ-палатку и растянуть меха гармони. Вдохновившиеся атмосферой фронтового привала девочки вальсировали под «Синий платочек».