МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Талнахском филиале Музея Норильска открылась выставка «Фронтовые бригады»

В Талнахском филиале Музея Норильска открылась выставка «Фронтовые бригады»

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В Талнахском филиале Музея Норильска открылась выставка «Фронтовые бригады»

Выставочный проект из коллекции фондов Музея Победа расскажет жителям Талнаха о вкладе деятелей искусства в победу над фашизмом.

В Талнахском филиале Музея Норильска открылась выставка «Фронтовые бригады»В Талнахском филиале Музея Норильска открылась выставка «Фронтовые бригады»В Талнахском филиале Музея Норильска открылась выставка «Фронтовые бригады»В Талнахском филиале Музея Норильска открылась выставка «Фронтовые бригады»В Талнахском филиале Музея Норильска открылась выставка «Фронтовые бригады»В Талнахском филиале Музея Норильска открылась выставка «Фронтовые бригады»В Талнахском филиале Музея Норильска открылась выставка «Фронтовые бригады»

За годы Великой Отечественной войны тысячи певцов, музыкантов, актёров, цирковых артистов и танцоров сменили привычную сцену на работу в военных клубах и фронтовых бригадах.

В боевых условиях состоялось 1 350 000 художественных выступлений, 473 000 концертов и спектаклей. На фронте побывало 3 685 артистических бригад, в состав которых вошли более 42 тысяч творческих работников. О том, какой труд и риск стоял за этими выступлениями, а главное, как сила искусства помогала солдатам советской армии самоотверженно идти в бой и находить успокоение после него, пришедшим на открытие выставки школьникам рассказала научный сотрудник талнахского филиала Музея Норильска Ольга Костенко. Она отметила, что подобные выставки ежегодно пользуются популярностью у педагогов и старшеклассников района. В этом году материал, по её словам, подобран достаточно лёгкий и непринуждённый.

11-классникам из школы №33 Ольга Костенко поведала, как сатира великого клоуна Карандаша помогала разрушать образ «страшного и непобедимого» Гитлера. О том, что эстрадная певица Клавдия Шульженко награждена орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда». О том, как сквозь бомбёжку артисты прорывались к госпиталям.

Ребят на выставке сопровождала учитель химии и биологии Елена Завалишина. Она сообщила, что подготовка к празднованию Дня победы в школе начинается с середины апреля: проходят классные часы, линейки, тематические уроки. На первом этаже школы оформлена экспозиция с портретами ветеранов – родственников педагогов и учащихся, рядом выставлен почётный караул военно-патриотического клуба «Айсберг».

Но главное – не просто доносить до подростков конкретные факты, а постараться достучаться до их сознания и души, считает Елена Завалишина:

- Сейчас дети больше задумываются над происходящим вокруг. В этом году все беседы, проведённые с детьми, на мой взгляд, были продуктивными. Ответная реакция - горящие глаза, эмоции, сопереживание. Особенно это заметно, когда рассказ идёт о ребятах, трудившихся на производстве в тылу. Да, сейчас для школьников патриотизм - вовсе не пустые слова.

Это подтвердил и 11-классник Тамерлан Сабеев, на которого выставка произвела сильное впечатление.

- Теме искусства на войне обычно уделяется не самое пристальное внимание, а здесь нам всё понятно и доступно объяснили, Я узнал много нового» - говорит Тамерлан.

Положительные эмоции ребятам подарила и фотозона, оформленная в виде полкового блиндажа - там можно было примерить плащ-палатку и растянуть меха гармони. Вдохновившиеся атмосферой фронтового привала девочки вальсировали под «Синий платочек».

Текст Надежда Петрова
Фото Витас Бенета
9 мая в 10:45 520
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