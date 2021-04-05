В театральной студии «ДА» состоялась премьера спектакля по пьесе А. П. Чехова «Свадьба»

В январе ребята показали замечательную литературно–музыкальную композицию «Осталась одна Таня...», посвящённую Дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от фашистской блокады. А недавно студийцы вместе с воспитанницей вокальной студии Voices приняли участие в VI Международном конкурсе–фестивале актёрского мастерства, театра моды и дизайна «Главная роль» в режиме онлайн.

За свою работу они удостоены диплома первой степени и специального приза за творческий подход к патриотическому воспитанию. А в их первом спектакле «Свадьба» десять юных актёров весело разыграли истории героев великого классика. Первая постановка, которая понравилась зрителям, войдёт в афишу начинающей студии. 24 апреля студийцы постараются порадовать итоговым концертом своего первого театрального сезона.