В Заполярной драме представят новую работу танцевальной лаборатории POLARDANCE

В основе спектакля также интересные факты, связанные с танцевальной культурой нашего города. Проект реализуется при поддержке программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». С 27 мая объединённая творческая группа проекта из девяти горожанок разных поколений и пяти актёров, которые прошли онлайн-кастинг, участвовали в интенсивном танцевальном тренинге с хореографом из

Санкт-Петербурга Александром Любашиным. Вместе с драматургом из Нижневартовска Алексеем Житковским северяне поработали над своими историями для необычного спектакля, который считают опытом свободы самовыражения и радости творческого поиска в повседневности. Спектакль, есть надежда, может войти в репертуар нашей Маяковки. В творческой группе проекта также мастера своего дела - художник Анастасия Смирницкая, продюсер Мария Крупник, дизайнер Ольга Балынина.

Премьера состоится 4 июня в 19.00. Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте Northdrama.ru.