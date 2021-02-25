В Заполярной драме устроили рок–лекцию «Божественная комедия. Ад» по Алигьери

Идея необычного спектакля принадлежит артисту Сергею Даданову, он же выступил постановщиком и сценографом. Премьера состоялась на малой сцене в рамках проекта «Свободное пространство». Автор попробовал «поспорить» и поговорить с великим поэтом и богословом начала XIV века, творившим свою «Божественную комедию» около 15 лет. В первой части великого произведения — кантике Inferno — он создал поразительные картины ада. Рок–лекцию сопровождают знаменитые иллюстрации французского художника Гюстава Доре, музыка Black Sabbath, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. В работе заняты молодые артисты Алексей Ковригин, Дарья Дороготовцева и Евгения Камбалина.