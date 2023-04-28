В Заполярном театре драмы состоится яркая и зрелищная балетная программа

Программа создана в рамках фестивального проекта «Русский балет навсегда». 30 апреля гостей ждёт уникальная фотовыставка о народном артисте СССР Марисе Лиепа, которого англичане называли «Лоуренсом Оливье» в балете.

В 13.00 для гостей Норильской «маяковки» искусствовед Роман Володченко из Москвы проведёт инфо-урок «Интересно о балете. От истоков до наших дней». Они узнают занимательные факты из истории балета и сможете задать вопросы. Вход на встречу бесплатный по предварительным заявкам или по регистрации на сайте или в соцсетях Фонда: www.ilzeliepafund.ru, https://vk.com/russky_ballet_navsegda

В 14.00 начнётся благотворительный концерт-спектакль «Русский балет». Ведущая концерта народная артистка России Илзе Лиепа расскажет о судьбах танцовщиков, рождении шедевров, о великих именах, взлётах и падениях, о прикосновении танца к Вечности, о больших и маленьких секретах Большого Балета. Вход на концерт бесплатный по предварительным заявкам или по регистрации на сайте или в соцсетях Фонда: www.ilzeliepafund.ru, https://vk.com/russky_ballet_navsegda

В 19.00 в Заполярном театре драмы пройдёт грандиозный балет-гала «Мой отец Марис Лиепа». Эта история от первого лица. Народная артистка России Илзе Лиепа повествует о времени, театре, балетной династии, своём знаменитом отце. Для балет-гала отобраны фрагменты классических постановок, где блистал Марис Лиепа. Среди них «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», а также постановки современных хореографов. Их исполнят звёзды столичных музыкальных театров, среди которых Евгения Образцова, Игорь Цвирко, Дмитрий Соболевский, Игорь Колб, Александра Иосифиди, Екатерина Первушина и другие. Билеты на сайте и в кассах театра.

«Концерт будет интересен как любителям классического танца и завсегдатаям театров, так и тем, кто только открывает для себя красоту искусства балета. Гала-спектакль созвучен вызовам нашего времени. Марис Лиепа, будучи по рождению латышом, считал себя русским артистом, связал свою жизнь с Россией, укреплял престиж советского (российского) балетного искусства во всем мире. Этот пример патриотизма, верности долгу и Отечеству востребован нашим обществом сейчас, как никогда. Часть прибыли от продажи билетов по согласованию с администрацией города пойдет на благотворительные цели», – рассказывают в Благотворительном фонде содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа».