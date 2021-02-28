В Заполярном театре драмы готовят весеннюю премьеру

Главный режиссёр Анна Бабанова ставит «Террасу» по пьесе Жан–Клода Каррьера. Норильские театралы помнят спектакль «Гарольд и Мод», созданный в начале 1990–х Александром Зыковым по произведению этого французского драматурга. Образы героев «Терассы», которые находятся в ожидании больших перемен, воплощают заслуженные артисты России Сергей Ребрий, Нина Валенская, Яков Алленов, Марина Журило, а также Павел Авдеев, Анастасия Черкасова, Сергей Назимов.