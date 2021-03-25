В Заполярном театре драмы пройдёт первый инклюзивный благотворительный спектакль «У меня есть мечта»

Идея выросла из проекта «Давай дружить». Она заключается в работе с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. Придумали и провели спектакль корпоративные волонтёры «Комбината добра».

Задумка вынашивалась около трёх лет. Волонтёры создали некоммерческую организацию «Центр развития личности и поддержки общественных инициатив «Ступени», подали заявку на участие в конкурсе социальных проектов и победили.

В спектакле задействованы дети с ограниченными возможностями из Норильской школы-интерната и актёры Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского. Режиссер - Тимур Файрузов.

Для постановки спектакля и обмена опытом были привлечены специалисты в области инклюзивных спектаклей фонда «Альма-Матер»: режиссер Борис Павлович, драматург Элина Петрова, хореограф Алина Михайлова и художник Николай Чернышев.

Основой сценария спектакля стали придуманные детьми фантастические истории-мечты. Руководство театра планирует включить представление в свой репертуар.

Премьерные спектакли пройдут 26 и 27 марта на малой сцене театра. Оплачивая билет на мероприятие, вы делаете благотворительный взнос на развитие театральной студии Норильской школы-интерната.

Рекомендуемая сумма - от 1000 рублей.