МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Заполярном театре драмы пройдёт первый инклюзивный благотворительный спектакль «У меня есть мечта»

В Заполярном театре драмы пройдёт первый инклюзивный благотворительный спектакль «У меня есть мечта»

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В Заполярном театре драмы пройдёт первый инклюзивный благотворительный спектакль «У меня есть мечта»

Спектакль создан при поддержке благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».

В Заполярном театре драмы пройдёт первый инклюзивный благотворительный спектакль «У меня есть мечта»В Заполярном театре драмы пройдёт первый инклюзивный благотворительный спектакль «У меня есть мечта»

Идея выросла из проекта «Давай дружить». Она заключается в работе с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. Придумали и провели спектакль корпоративные волонтёры «Комбината добра».

Задумка вынашивалась около трёх лет. Волонтёры создали некоммерческую организацию «Центр развития личности и поддержки общественных инициатив «Ступени», подали заявку на участие в конкурсе социальных проектов и победили.

В спектакле задействованы дети с ограниченными возможностями из Норильской школы-интерната и актёры Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского. Режиссер - Тимур Файрузов.

Для постановки спектакля и обмена опытом были привлечены специалисты в области инклюзивных спектаклей фонда «Альма-Матер»: режиссер Борис Павлович, драматург Элина Петрова, хореограф Алина Михайлова и художник Николай Чернышев.

Основой сценария спектакля стали придуманные детьми фантастические истории-мечты. Руководство театра планирует включить представление в свой репертуар.

Премьерные спектакли пройдут 26 и 27 марта на малой сцене театра. Оплачивая билет на мероприятие, вы делаете благотворительный взнос на развитие театральной студии Норильской школы-интерната.

Рекомендуемая сумма - от 1000 рублей.

25 марта в 12:56 140
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