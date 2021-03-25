В Заполярном театре драмы пройдёт первый инклюзивный благотворительный спектакль «У меня есть мечта»
В Заполярном театре драмы пройдёт первый инклюзивный благотворительный спектакль «У меня есть мечта»
Спектакль создан при поддержке благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».
Идея выросла из проекта «Давай дружить». Она заключается в работе с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. Придумали и провели спектакль корпоративные волонтёры «Комбината добра».
Задумка вынашивалась около трёх лет. Волонтёры создали некоммерческую организацию «Центр развития личности и поддержки общественных инициатив «Ступени», подали заявку на участие в конкурсе социальных проектов и победили.
В спектакле задействованы дети с ограниченными возможностями из Норильской школы-интерната и актёры Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского. Режиссер - Тимур Файрузов.
Для постановки спектакля и обмена опытом были привлечены специалисты в области инклюзивных спектаклей фонда «Альма-Матер»: режиссер Борис Павлович, драматург Элина Петрова, хореограф Алина Михайлова и художник Николай Чернышев.
Основой сценария спектакля стали придуманные детьми фантастические истории-мечты. Руководство театра планирует включить представление в свой репертуар.
Премьерные спектакли пройдут 26 и 27 марта на малой сцене театра. Оплачивая билет на мероприятие, вы делаете благотворительный взнос на развитие театральной студии Норильской школы-интерната.
Рекомендуемая сумма - от 1000 рублей.