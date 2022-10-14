В здании будущего Арктического музея современных искусств АММА развернётся выставка Node

Марго Макарова, резидент PolArt, представит результат междисциплинарного художественного исследования, в центре внимания которого историческое сознание и коллективная память норильчан по методологии memory studies.

Итогом норильской части исследования станет выставка между прошлым и будущим, живым и искусственным, временным и постоянным. Художник выстраивает путь между внешним и внутренним в здании с интересной судьбой: Доме торговли, который получил перспективу стать AMMA (Arctic Museum of Modern Art / Арктический музей современного искусства). Но каким помнят это место норильчане разных поколений, с разным опытом взаимодействия с пространством и друг с другом. Каким его прочувствовала и представила сама Марго Макарова, что является фактом, а что вымыслом, что останется в памяти, а что ускользнет навсегда. Зрителям предлагается возможность поверить, усомниться или предложить свою интерпретацию.

Открытие выставки состоится 16 октября в 15.00 в здании будущего Арктического музея современного искусства, АММА (ул. Комсомольская, 37).