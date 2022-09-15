Важные сказки

Игра в прощание

Скучным летним днём дети нашли мёртвого шмеля и затеяли игру в похороны. После и вовсе решили открыть похоронную фирму «В добрый путь», чтобы всё было, как у взрослых — по всем правилам провожать покинувших этот мир животных, насекомых и птиц. Это было очень увлекательно. Но однажды похороны перестали быть игрой, и ребята поняли нечто важное о жизни и смерти. Впрочем, на следующий день у них было много других дел, потому что дети всегда заняты познанием мира.

В основе спектакля «Самые добрые в мире» одноимённое произведение Ульфа Нильсона, которого называют одним из лучших современных сказочников, а ещё он один из самых издаваемых писателей Швеции. Режиссёр жизнеутверждающей истории для семейного просмотра — Юлия Каландаришвили, участник и неоднократный номинант на главную театральную премию страны «Золотая Маска».

– «Самые добрые в мире» — это камерная история, рассчитанная на 50 детей, — рассказывает Наталья Кочорашвили, директор Красноярского театра юного зрителя. — Согласно требованиям закона, возрастная маркировка спектакля 6+, но наш театр рекомендует эту постановку детям старше девяти лет. На гастроли в Норильск мы приехали с театральным педагогом, который общается с родителями и детьми и говорит на сложные, но очень важные темы, например о смерти. Ведь в такой беседе важно быть близким к своему ребёнку и сделать так, чтобы он тебе поверил.

Во втором спектакле, привезённом Красноярским ТЮЗом, тема смерти тоже затрагивается, но её перебивает всё остальное. Буквально всё! Ведь это «Хроники Нарнии. Племянник чародея» — шестая из семи книг шикарной саги Клайва Стейплза Льюиса.

– Это спектакль большой формы режиссёра и художественного руководителя нашего театра Романа Феодори, — с придыханием делится Наталья Кочорашвили. — «Хроники Нарнии» — это серьёзная работа, в которой используется множество современных приёмов. Здесь профессионально сработали все: художники, композитор, хореограф, хормейстер. Команда Александра Бочегова работала над видеомэппингом и графической анимацией — вручную отрисовывали видео, благодаря чему происходит настоящее превращение зала в Нарнию.

И все эти приёмы и уловки созданы для того, чтобы рассказать очень трогательную историю любви сына к своей тяжело болеющей маме и большом желании спасти её, найдя то самое целебное яблоко, которое в финале всё же не спасёт её, но поможет самому главному герою — Дигари Керку.

– Эта история тоже особенная, — поясняет директор Красноярского театра юного зрителя. — С современными детьми нужно говорить на важные, но порой непростые темы. И для этого команда Романа Феодори выбрала приёмы визуального ряда, которые им понятны, ведь не секрет, что сегодня телефон стал «продолжением руки» ребёнка, и мы таким образом пытаемся найти способ объяснить и быть понятыми. На «Хрониках Нарнии» у зрителя возникает какой–то шок, и взрослые, и дети смотрят этот спектакль внимательно. Даже ребята, которые в обычной жизни активные и неусидчивые, умолкают, погружаются в историю, в зале царит полная тишина. Несмотря на то, что спектакль длится больше двух часов, смотрится он на одном дыхании.

Красноярцы представляли своего «Племянника Чародея» в формате «Золотая Маска», выступали с ним в Российском академическом молодёжном театре. Самой высокой для себя оценкой в ТЮЗе называют участие в детском фестивале Сергея Безрукова, где отбор победителей ведёт не профессиональное экспертное жюри — выбирают сами дети. Там «Хроники Нарнии» стали лучшими и получили гран–при.

В Норильске по–другому

На гастроли в Норильск Красноярский ТЮЗ приехал командой из 81 человека. Привезли больше 80 кубов декораций, всё своё: свет, звук, видео. Сейчас на краевой сцене ведётся капитальный ремонт, поэтому труппа смогла захватить с собой всё, что им нужно.

– Например, у «Хроник Нарнии» очень сложный технический райдер, — признаётся Наталья Кочорашвили. — Там особые костюмы, хрупкий реквизит. Всё шло по реке, а мы летели самолётом. Все очень переживали, так как выяснилось, что обмелел Енисей. Раньше я даже представить себе такое не могла. Но всё прошло хорошо. Нынешняя команда ТЮЗа впервые в вашем городе, и нас великолепно принял Норильский Заполярный театр драмы. Они, бедненькие, только вышли из отпуска, а тут мы. Но команда «Маяковки» быстро организовалась и во всём нам помогла. Мы прописывали звук, световую партитуру и готовили спектакли до шести часов утра.

Эти гастроли были организованы при поддержке Законодательного собрания и правительства Красноярского края. Обе привезённые постановки собрали полный аншлаг. По словам руководителя Театра юного зрителя в Норильске особая атмосфера, которую краевые артисты хотят прочувствовать ещё раз.

– Знаете, в Москве аудитория очень избалованная, она обычно не встаёт в конце спектакля, — подытожила Наталья Кочорашвили. — Я думала, в Норильске тоже так принято. Но мы просто обалдели, когда заканчивался спектакль, проходила буквально секунда, и весь зал в одном порыве вставал и начинал аплодировать. У вас какая–то своя энергетика, вы настолько отличаетесь в своём общении, похожи на одну большую семью. Мы очень надеемся, что в следующем году нам снова удастся побывать у вас, но уже с расширенной программой.