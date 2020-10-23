Вечный норильчанин

Автору этих строк не раз выпадала честь общаться с мэтром во время его визитов в наш город. И было истинным счастьем не только слушать его голос во время концертов, но и гулять по любимому Норильску, который он боготворил. Пишу эти строки в память о Владиславе Ивановиче не только с чувством щемящей печали, но и вдохновляющей гордости. Незабываемый Пьявко для всех нас — пример верности Норильску, деятельной любви к Родине и её культуре. Он один из тех избранных, кто, напитанный могучими сибирскими корнями, нёс в этот мир добро и созидание.

Представьте себе, мальчик из рода суровых кержаков, появившийся на свет в Красноярске за несколько месяцев до войны, в пять лет оказался с мамой Ниной Кирилловной на Севере, где в ссылке находился его героический отчим — военный летчик Николай Бахин. Родной неугомонному мальчику стала 1–я школа, где он не только здорово бедокурил, но и впервые вышел на сцену. Тогда ему говорили: либо станешь бандитом, либо выбьешься в люди. Однажды, после падения с крыши, его спас знаменитый норильский доктор Родионов. Юность Владислава была очень насыщенной: за 12 лет норильской жизни он успел окончить детскую музыкальную школу по классу аккордеона, школу рабочей молодёжи, поработать водителем на комбинате, статистом в театре, худруком в клубе шахтёров, принять участие в строительстве стадиона «Заполярник» и студии телевидения, где он снимал первые кадры кинохроники. Ценитель природы и женской красоты, он посадил в Норильске деревья, здесь появился на свет Виктор, первый из его шестерых детей...

В архиве «Заполярной Правды» хранятся его публикации как нештатного автора, он продолжал писать для городской газеты и когда в конце 1950-х стал курсантом военного училища. И чем бы ни занимался столь одарённый Владислав Пьявко, он всё старался сделать лучшим образом. Но его миссией стала музыка. Он это понял ещё в 1959–м, когда случайно попал в Большой театр и увидел в «Кармен» любовь всей своей жизни — оперную примадонну Ирину Архипову. Потом были учёба в ГИТИСе, стажировка в Большом театре, где он прослужил более 30 лет, исполнив лучшие теноровые партии. Всех мировых сцен, на которых он пел, творческих регалий и побед не перечислить... Когда на праздновании 55–летия Норильска он, почётный гражданин города, вышел на сцену Музея истории НПР в генеральском мундире, сиявшем заслуженными наградами, все ахнули. Да, у Владислава Пьявко было и почётное генеральское звание. Он стал главнокомандующим у своих прекрасных молодых подопечных, с которыми специально к юбилею компании в 2005–м создал проект «Парад теноров». И мы были среди счастливых слушателей уникального концерта на Гвардейской площади. А потом около двух часов Владислав Иванович запросто общался в белой ночи с земляками, оставив автограф даже на пакете с мукой одному из своих поклонников. За те несколько незабываемых летних дней в Норильске с поющей командой Пьявко мы побывали и в его 1–й школе, куда гостей не хотели пускать, и пришлось объяснять сторожу, что перед ним народный артист, который и учился здесь, и устраивал потом концерты, и жертвовал средства на её ремонт. Не забыть, как в актовом зале школы артист, расчувствовавшись, от восторга запел, а потом повторил выход под сводами бывшего универсама «Енисей»... Пьявко в такие минуты выглядел озорным счастливым мальчишкой, который вернулся в свои лучшие годы... Он показал тогда молодым тенорам и Старый город, где на бывшем коксохиме трудились его родители, и, конечно, мемориал «Норильская Голгофа» на месте бывшего погоста, где было похоронено немало друзей его детства и юности...

Владислав Иванович был очень откровенен в своей автобиографической книге–исповеди «Тенор. Хроника прожитых жизней...», которую можно найти в публичной библиотеке. В 2006 году он прилетал в Норильск на её презентацию. За час до мероприятия в Музее истории НПР, как и по всему Ленинскому проспекту, не стало света. Успели раздобыть автомобильный аккумулятор для подпитки освещения, выручали и огоньки видеокамер. Норильчане тогда особенно согрели своей любовью дорогого земляка, разыграв сценку его приезда в далёком 1946–м в Норильск, подарив копии документов из архива комбината, связанных с его семьёй... Прозвучали и частушки, которые так любила сочинять его удивительная мама. К слову, с ней он в 1976–м приезжал в любимый город... У Владислава Ивановича было ещё немало планов, связанных с Норильском. Год назад во Владимире состоялась премьера его пьесы–фантасмагории «Исповедь тенора», в которой он исполнил главную роль. Мы мечтали увидеть её и в Норильске...

Владислав Иванович ушёл в вечность, не дожив несколько месяцев до своего 80–летия. Но пять лет назад он умудрился отметить 125–летний юбилей, объединив две даты — своё 75–летие и 50–летие творческой жизни. На торжество в «Геликон–опере» он позвал и норильчан из красноярского землячества. Из Норильска прилетела с поздравлениями заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева, с которой «Заполярная Правда» передала в подарок свою юбилейную публикацию о выдающемся земляке. На этом празднике Владислав Иванович со сцены и назвал себя вечным норильчанином. Таковым он навсегда останется в сердце Норильска. Вечная ему наша любовь и светлая память!