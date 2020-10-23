Вечный норильчанин
Вечный норильчанин
Ушёл из жизни наш знаменитый земляк Владислав Пьявко, который всегда считал себя норильчанином. Всемирно известный тенор, народный артист СССР, почётный гражданин Норильска, он сам не раз признавался, что именно Норильск дал ему путёвку в большую творческую жизнь.
Автору этих строк не раз выпадала честь общаться с мэтром во время его визитов в наш город. И было истинным счастьем не только слушать его голос во время концертов, но и гулять по любимому Норильску, который он боготворил. Пишу эти строки в память о Владиславе Ивановиче не только с чувством щемящей печали, но и вдохновляющей гордости. Незабываемый Пьявко для всех нас — пример верности Норильску, деятельной любви к Родине и её культуре. Он один из тех избранных, кто, напитанный могучими сибирскими корнями, нёс в этот мир добро и созидание.
Представьте себе, мальчик из рода суровых кержаков, появившийся на свет в Красноярске за несколько месяцев до войны, в пять лет оказался с мамой Ниной Кирилловной на Севере, где в ссылке находился его героический отчим — военный летчик Николай Бахин. Родной неугомонному мальчику стала 1–я школа, где он не только здорово бедокурил, но и впервые вышел на сцену. Тогда ему говорили: либо станешь бандитом, либо выбьешься в люди. Однажды, после падения с крыши, его спас знаменитый норильский доктор Родионов. Юность Владислава была очень насыщенной: за 12 лет норильской жизни он успел окончить детскую музыкальную школу по классу аккордеона, школу рабочей молодёжи, поработать водителем на комбинате, статистом в театре, худруком в клубе шахтёров, принять участие в строительстве стадиона «Заполярник» и студии телевидения, где он снимал первые кадры кинохроники. Ценитель природы и женской красоты, он посадил в Норильске деревья, здесь появился на свет Виктор, первый из его шестерых детей...
В архиве «Заполярной Правды» хранятся его публикации как нештатного автора, он продолжал писать для городской газеты и когда в конце 1950-х стал курсантом военного училища. И чем бы ни занимался столь одарённый Владислав Пьявко, он всё старался сделать лучшим образом. Но его миссией стала музыка. Он это понял ещё в 1959–м, когда случайно попал в Большой театр и увидел в «Кармен» любовь всей своей жизни — оперную примадонну Ирину Архипову. Потом были учёба в ГИТИСе, стажировка в Большом театре, где он прослужил более 30 лет, исполнив лучшие теноровые партии. Всех мировых сцен, на которых он пел, творческих регалий и побед не перечислить... Когда на праздновании 55–летия Норильска он, почётный гражданин города, вышел на сцену Музея истории НПР в генеральском мундире, сиявшем заслуженными наградами, все ахнули. Да, у Владислава Пьявко было и почётное генеральское звание. Он стал главнокомандующим у своих прекрасных молодых подопечных, с которыми специально к юбилею компании в 2005–м создал проект «Парад теноров». И мы были среди счастливых слушателей уникального концерта на Гвардейской площади. А потом около двух часов Владислав Иванович запросто общался в белой ночи с земляками, оставив автограф даже на пакете с мукой одному из своих поклонников. За те несколько незабываемых летних дней в Норильске с поющей командой Пьявко мы побывали и в его 1–й школе, куда гостей не хотели пускать, и пришлось объяснять сторожу, что перед ним народный артист, который и учился здесь, и устраивал потом концерты, и жертвовал средства на её ремонт. Не забыть, как в актовом зале школы артист, расчувствовавшись, от восторга запел, а потом повторил выход под сводами бывшего универсама «Енисей»... Пьявко в такие минуты выглядел озорным счастливым мальчишкой, который вернулся в свои лучшие годы... Он показал тогда молодым тенорам и Старый город, где на бывшем коксохиме трудились его родители, и, конечно, мемориал «Норильская Голгофа» на месте бывшего погоста, где было похоронено немало друзей его детства и юности...
Владислав Иванович был очень откровенен в своей автобиографической книге–исповеди «Тенор. Хроника прожитых жизней...», которую можно найти в публичной библиотеке. В 2006 году он прилетал в Норильск на её презентацию. За час до мероприятия в Музее истории НПР, как и по всему Ленинскому проспекту, не стало света. Успели раздобыть автомобильный аккумулятор для подпитки освещения, выручали и огоньки видеокамер. Норильчане тогда особенно согрели своей любовью дорогого земляка, разыграв сценку его приезда в далёком 1946–м в Норильск, подарив копии документов из архива комбината, связанных с его семьёй... Прозвучали и частушки, которые так любила сочинять его удивительная мама. К слову, с ней он в 1976–м приезжал в любимый город... У Владислава Ивановича было ещё немало планов, связанных с Норильском. Год назад во Владимире состоялась премьера его пьесы–фантасмагории «Исповедь тенора», в которой он исполнил главную роль. Мы мечтали увидеть её и в Норильске...
Владислав Иванович ушёл в вечность, не дожив несколько месяцев до своего 80–летия. Но пять лет назад он умудрился отметить 125–летний юбилей, объединив две даты — своё 75–летие и 50–летие творческой жизни. На торжество в «Геликон–опере» он позвал и норильчан из красноярского землячества. Из Норильска прилетела с поздравлениями заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева, с которой «Заполярная Правда» передала в подарок свою юбилейную публикацию о выдающемся земляке. На этом празднике Владислав Иванович со сцены и назвал себя вечным норильчанином. Таковым он навсегда останется в сердце Норильска. Вечная ему наша любовь и светлая память!