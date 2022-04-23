Ведь мы ещё растём

Мусор в головах

«Когда мы осмыслим свою роль на Земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы» — строки из «Маленького принца» Антуана де Сент–Экзюпери стали лейтмотивом арт–лаборатории «Экология и я». Сегодня Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского готовится к премьере спектакля «Прекрасная далёкая» по пьесе драматурга Светланы Баженовой в постановке главного режиссёра «Маяковки» Анны Бабановой. Работа над новой антиутопией, вскрывающей болевые точки социума — озлобленность, страхи, ощущение абсурдности существования, неверие в добро и справедливость, и подвигла творческую команду проекта совместно со школьниками города изучить тему экологии в современном искусстве и заставила задуматься об ответственности каждого из нас за глобальные изменения, происходящие в окружающей среде.

Для этого выбрали четыре жанра. Первый — класс экологической инсталляции — возглавил Дамир Муратов. Известный российский художник, живущий и работающий в Омске, уже знаком норильчанам по выставке «Антиутопия» в рамках лаборатории современной драматургии «Полярка–2018». Широкому зрителю художник–универсал известен по работам в стиле поп– арт — CheBurashka и Mikki Mao.

– Я работал с учениками художественной школы, — рассказывает Дамир Муратов. — Мне дали талантливых молодых ребят, поэтому при встрече я им сразу сказал: «Коллеги, это будет наш общий коллективный продукт». Для начала мы просто пообщались. Я узнал, что им близко в экологических программах, что им в них не нравится. В итоге мы пришли к общему знаменателю: все эти плакатики «Берегите природу, мать вашу!» — это, так сказать, отложенное вознаграждение. Поэтому мы решили представить, что в итоге в этом мире экологи не смогли ни с чем справиться. Поскольку весь XX век прошел под знаком нефти, да и сейчас все борются за энергетические рынки, то за основу мы взяли её, но в слове «нефть» есть отрицательная приставка, и мы решили назвать наш проект «Дафть». Нефть — это то, за что бьются, это деньги и кровь, а дафть бесплатная, дыши ей и получай удовольствие. Это суть нашего перформанса.

За три дня школьники и именитый художник создали добротный материал в стиле экопанк, где обычная форма спортсменов — белый комбинезон химзащиты, и даже такие негламурные вещи, как болотные сапоги и противогаз, покрылись модным флёром.

– Для меня главный результат этой арт–лаборатории — обмен опытом, — резюмирует Дамир Муратов. — У ваших детей дефицит общения, мы готовы его восполнить. Что касается темы экологии, то скажу одно: обратите внимание, как быстро заполняются мусорные вёдра, полдня — и уже пора выносить. А раньше из мусора у нас были в лучшем случае только картофельные очистки, и те шли на перегной. Бумагу и стекло мы сдавали. Мне кажется, человек не должен думать о том, как перебирать мусор, это производитель должен изготавливать саморазлагающуюся упаковку. Они пихают крошечную печенюшку в огромную коробку, которую мы потом куда–то должны деть. Зачем вы нам ещё и какие– то домашние задания даёте? Нам и так их хватает, тем более что это мы вам платим деньги! Нам пора разорвать этот замкнутый круг, а корпорациям нужно перестать думать, что мы ничего не понимаем.

Ироничный подход

Самым неожиданным стал класс экологического стендапа, который провела Елена Новикова, одна из самых известных российских женщин стендап–комиков, первая победительница шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, основатель школы стендаперов при ЦИМе и клуба StendUp Циммермана.

– Пока я летела в Норильск, всю дорогу думала: какая связь между стендапом и экологией? — признаётся Елена Новикова. — В итоге мы с детьми придумали такую дежурную отмазку: «Избавиться бы от мусора в своей голове». Поэтому мы просто начали писать стендап про себя, про свои проблемы, про свою боль. Но мы честно погрузились в контекст — про экологию поговорили, все галочки поставили, за всё время работы мы не пользовались пластиковыми стаканчиками, ходили с личными бутылками, не курили, это я лично проверяла.

Написать стендап о себе и своей жизни решились пять норильских старшеклассников от 14 до 17 лет. Сама наставница назвала их настоящими смельчаками, так как создание четырёхминутного выступления всего за три дня — это колоссальная работа.

– Не всё будет смешно, но не судите строго, — объясняет Елена. — Профессиональные стендап–комики, чтобы выдать по–настоящему хороший материал, обкатывают его месяцами, и это для того, чтобы вышло жалких 10 минут выступления. Обычно когда начинаешь с подростками писать про них же, очень многие уходят. Стендап — это шутки, которые основаны на реальных событиях из жизни, это невидимые миру слёзы, уже отрефлексированные, о которых теперь можно рассказать, посмеяться и избавляться от комплексов. Ребята более или менее разобрались в конструкции шуток. В Норильске дети умеют шутить, и они уже весьма суровые, в отличие от московских ожиревших школьников. Юные норильчане уже неплохо знают правду жизни, говорят про учителей, родителей, сверстников. Не знаю, придут ли после этого к ним органы опеки, ведь мы затрагивали и некоторые запрещённые темы.

Взгляды на проблемы экологии Елены Новиковой и Дамира Муратова схожи. Известная стендап–комик не так давно открыла в Москве школу для учеников начальных классов, где они честно сортируют мусор.

– Но мне кажется, весь этот разделённый мусор в итоге снова смешивают, — признаётся она. — Нужен какой–то другой подход. И по результатам этого проекта можно сделать вывод, что все мы знаем, как должно быть, но никто не понимает, как это правильно сделать. Поэтому нам нужно говорить об этих проблемах, задавать вопросы, анализировать — это уже хороший задел. И обязательно надо говорить с детьми, у них много хороших мыслей на эту тему, и они честные.

Прочувствовали масштабы

На класс экологического видео норильчан пригласило киновидеоклубное объединение «Экран» при кинотеатре «Родина». Здесь участники проекта совместно с учениками студии создали мультфильм на зелёную тему.

– Нам за три дня нужно было создать материал, который готовится несколько недель, — делится своими впечатлениями Вячеслав Торлин, художественный руководитель объединения «Экран». — Поэтому мы прибегли к технике stop–motion (покадровая съёмка. — Прим. ред.) и использовали в качестве героев мультфильма самих участников арт–лаборатории. Идея тоже родилась быстро. Сценарий мы написали сами, а воплощение сцен полностью отдали на откуп детям. Ребята — большие молодцы, ведь процесс создания мультфильма не прост и выглядит так: принял одну позу, замер — сняли, сделал шаг, снова замер — сняли. Чтобы отснять только пять секунд такого видео, ребятам нужно было передвинуться и замереть 125 раз, а полный хронометраж нашей работы — одна минута пятнадцать секунд. Поэтому мы по ночам делали реквизит, а днём снимали детей, по максимуму использовали их возможности, давали им полную свободу творчества, обозначив общую концепцию. Наша работа кропотливая, и когда участникам надоедало передвигать реквизит (мусор), я говорил: «А теперь представьте это всё в масштабах планеты Земля». И если после этой эколаборатории кто–нибудь из них выбросит фантик от конфеты не на тротуар, а в урну, я пойму, что за эти три дня мы многого добились.

– В качестве реквизита мы использовали бумагу, мусорные пакеты, картонные коробки, пластиковые бутылки, всё, что вы также можете встретить на улицах Норильска и в нашей тундре, — рассказала Алёна Щербак, режиссёр–постановщик «Экрана». — Вывод, над которым в итоге мы все дружно смеялись: в процессе производства мультфильма мы сами наделали горы мусора. Пока он лежит у нас в студии, просто после такого интенсива у нас не было сил его убрать, но обещаем, что обязательно правильно от него избавимся.

Прости, Земля...

Класс экологической инсталляции провела лично главный режиссёр Норильского Заполярного театра драмы Анна Бабанова. Она предложила всем желающим подписать договор с Землёй на право пользования её ресурсами, по условиям которого они должны обязательно отчитаться, что делали всё правильно. А в случае нарушения контракта, к ним будут применены санкции. Актёр Николай Каверин в течение всего экосейшена безостановочно пел всего несколько строк из известной советской песни «Прости, Земля» — молитвы о прощении, которое все должны попросить у планеты за то, что мы творим.

Что касается нового спектакля «Прекрасная далёкая», то его зритель увидит в мае. Авторы постановки лишь слегка приоткрывают занавес: это притча — житейский сюжет, делающий «осязаемыми» великие истины, связующий земное и небесное, временное и вечное, взывающий к индивидуальному осознанному выбору и личной духовной ответственности. Впрочем, это уже совсем другая история. Хотя... всё та же, она вечная.