Выездная приёмная комиссия именитого творческого вуза впервые работала в нашем городе. На участие в первом туре отбора во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова в мастерскую актёрского факультета Александра Фёдорова, заслуженного деятеля искусства РФ и худрука Детского музыкального театра юного актёра, поступило 32 заявки из Норильска и Дудинки. Пятеро абитуриентов по разным причинам отказались от прослушивания, остальные, приготовив отрывок в прозе, басню и стихотворение (а кто желал – и песню), явились пред ясные очи комиссии.

Цой на десерт

Большинство участников прослушивания готовились к отбору загодя, потому что всерьёз лелеют мечту о сцене. Варвара Андриенко как раз из таких — выпускница гимназии № 5 видит себя только актрисой. Мечтает работать в театре. Ей выпало выступать в первой пятёрке.

– Сначала дрожали колени, голос, но потом вдруг подумала: страх бессмыслен, буду бояться — не пройду, — признаётся девушка. — Тогда начала читать уверенно, громко и чётко, глядя в глаза участникам комиссии. Им, кажется, даже стало не по себе.

Компанию в первой пятёрке ей составила выпускница дудинской гимназии Юлиана Фёдорова, подготовившая классический репертуар: отрывок из «Анны Карениной», стихотворение Марины Цветаевой «Уж сколько их упало в эту бездну» и басню Сергея Михалкова «Заяц во хмелю». Правда, изначально она выбрала совсем другую басню и в последний момент заменила её на михалковскую, которую выучила вечером накануне прослушивания. От волнения избавлялась просто, используя метод Станиславского: полное погружение в образ.

– Когда я читала отрывок из Толстого, была Карениной, у которой сын остался на воспитании мужа. В басне я заяц во хмелю, — делится девушка.

А в мечтах она актриса кино. Юлиана готова пробовать поступать в театральный вуз ещё раз, если не сложится с первым туром, но уже очно в Москве. После прослушивания сомнений в выборе вуза не осталось:

– Больше всего мне понравилось, как наши выступления принимал председатель комиссии. Он спровоцировал нас на мини–спектакли: например, предлагал прочесть басню «по секрету» только ему или словно ты испуган, голоден; спеть так, будто сидишь с друзьями у костра. Это и есть актёрство! Никто из нас не ожидал такого подхода, но сообразить, подстроиться и сыграть, что от тебя требуют, и было самым интересным.

Оказались в числе поступающих и те, кто принял такое решение спонтанно и готовился к прослушиванию оперативно, буквально перед самым отбором. Михаил Янов, учащийся 27–й школы, не скрывает: цели поступать во ВГИК не было, но почему не попробовать себя, раз есть шанс?

– Изначально я выбрал иную стезю — лингвистику. Английский и какой–нибудь ещё язык индоевропейской группы, хотя геополитическая ситуация склоняет к китайскому... Но узнал о прослушивании во ВГИК и подал заявку, тем более навык работы на сцене есть. Я учился в ТДШИ по классам вокала, аккордеона, гитары, сейчас выступаю в школьном ансамбле: пою, играю на барабанах, на гитаре — в общем, на все руки, — улыбается наш собеседник. Выбор репертуара, с учётом спешной подготовки, пал на классику — он читал стихотворение Владимира Маяковского и басню Ивана Крылова, а проза отразила личные предпочтения — юноша выучил отрывок из «Метро 2034». На «сладкое» — песня Виктора Цоя.

Талант пробьёт дорогу сам

Комиссии, куда помимо Александра Фёдорова вошли Майрбек Матаев, главный хореограф Детского музыкального театра юного актёра, почётный деятель искусств Москвы, а также доцент ВГИКа Елена Алькова, понравился выбранный абитуриентами материал. Не обошлось, конечно, без традиционных для таких прослушиваний произведений, например Иманта Зиедониса, но по большей части молодые люди предпочитали сложные отрывки из Чехова, Толстого или Булгакова.

– Это не совсем обычная программа для поступающих в театральный вуз. Видно, что ребята много читали, искали и выбирали, что всегда радует. И уровень прочтения достойный, — отмечает Александр Фёдоров. — А критерий отбора очень простой: чтобы нам было интересно. Абитуриенты должны «присвоить» историю, которую читают, и тем «заразить» меня, зрителя.

Такие прослушивания, считает мастер, — хороший шанс для ребят из провинции пройти первый отбор во ВГИК или понять, что им, возможно, лишь казалось, что актёрство — их судьба:

– Надо быть большим храбрецом, чтобы придти на прослушивание. И эти дети смелые, без сомнения. Наша задача — помочь им определиться, стоит ли рваться в театральный вуз, ведь можно приехать в Москву, пройти прослушивание и понять, что это не твоё. Но уже потрачено время, деньги, были надежды, переживания. Такие встречи помогут облегчить жизнь абитуриентам и их родителям. Ведь путь театра и кино — не для всех, он очень труден. Я сам поступил в театральный институт только в 25 лет, уже имея семью, ребёнка. Всё это время созревал. Даже окончил институт стали и сплавов по специальности «Экономика и организация цветной металлургии», отработал по распределению 2,5 года и только потом ушёл в театральный вуз. Надо очень хотеть быть в театре или кино, о чём я всегда говорю абитуриентам. Никогда не опускайте руки, если чувствуете, что это ваше. Отказали вам — идите снова и доказывайте, что комиссия ошиблась! И верьте, как я верил.

Худрук не скрывает: многие родители не одобряют выбор своих детей, особенно в нынешнее сложное время. Ведь куда стабильнее рабочая, устойчивая профессия... Но интерес к искусству у молодёжи не ослабевает. Ребята приезжают в столицу из разных регионов страны. Только на последний тур, который Фёдоров с коллегами принимал перед приездом в Норильск, заявились 150 человек из почти полусотни городов! Сам он говорит, что москвичи в этом списке имеют только территориальное преимущество — им не нужно думать, где поселиться на время экзаменов, изучать город. При отборе комиссия не даёт никаких преференций, уверяет Фёдоров:

– Поверьте, мне неважно, кто ваши родители, родственники, откуда вы прибыли. Важно лишь, кто вы такой. На предыдущем курсе была девочка из села Улёты, что в 400 км от Читы. И прошла с блеском! Потому подобные выезды приёмной комиссии так важны: для нас это возможность найти таланты, а для детей — убедиться в желании или его отсутствии выступать на сцене. Мы уже проводили такие отборы на Кавказе, а в этом году ещё поедем в Мурманск.

Самородки видны сразу, убеждён мастер:

– Много лет назад встретил я одного мальчика. Тот пришёл на просмотр, буквально выскочил на сцену. Я, говорит, всё могу спеть, хотите Ротару? А Пугачёву? Хотите, могу кувыркнуться? И кувыркнулся, аж четыре раза, причём не получилось ни разу. Но он будто не расстроился и решил взамен спеть. И спел прекрасно. Это был 11–летний Коля Басков. Конечно, он не один такой, за эти годы я видел немало талантов, и наблюдать за ними очень классно! Но гораздо чаще они раскрываются постепенно. Это даже интереснее, потому что ты видишь искру и начинаешь раздувать из неё пламя.

Из 22 человек, выступивших перед комиссией в Норильске, мастера ВГИКа отобрали троих. Теперь абитуриентам предстоят ещё два тура, затем — конкурсный отбор, где нужно показать вокал, пластику движения. В начале мая Александр Фёдоров вновь приедет в наш город, но уже на выступления со своим театром. Он обещал найти время, чтобы организовать для ребят второй тур. А вот дальнейшие отборы, при удачном стечении обстоятельств, будут ждать их уже в Москве. Приём документов в вуз пройдёт с 18 июня по 7 июля.

Пока у троих счастливчиков есть время выдохнуть и продумать, что они представят комиссии в следующем туре.

Андрей Ватутин, выпускник гимназии № 48, один из удачливой троицы, считает: главная причина его везения в том, что на прослушивание он шёл с лёгким сердцем, без ожиданий. Потому и выступал от души, чистое искусство ради искусства.

– Пока эмоции смешанные: рад, конечно, и готов бороться дальше. Я мечтаю стать актёром либо телеведущим. Если во ВГИК не поступлю, подам документы в Высшую школу телевидения МГУ. К следующему туру попробую подойти так же, как сегодня: поиграть на гитаре в удовольствие, прочесть то, что люблю сам, в том числе классику, с ней ошибиться просто нельзя! Надеюсь, сработает!