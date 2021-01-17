Норильчанин стал волшебником для восьмилетнего мальчика из Красноярска.

Добрый человек, узнав о новогодней мечте ребёнка на сайте ёлкажеланий.рф, сделал ему чудесный подарок. И, наверное, таких людей в нашей стране очень много. По всей России вновь прошла благотворительная акция, особенно важная для детей с ограниченными возможностями здоровья. Первым в ней участвует президент России Владимир Путин, к которому присоединяются губернаторы и другие видные лица. Но добрые дела может творить каждый из нас.

Любознательный красноярец Ярослав с диагнозом аутизм мечтал иметь собственный телескоп. Знакомые подсказали его маме, что можно написать о желании ребёнка на благотворительном сайте. В чудо в семье особо не верили. Но однажды раздался настойчивый звонок по мобильному, звонил совершенно незнакомый им норильчанин Евгений, который вскоре выбрал отличную модель телескопа на сайте и оформил доставку. Увидев подарок, Ярослав почувствовал себя самым счастливым человеком на планете. Сейчас он с удовольствием наблюдает из окна звёздное небо над Красноярском.