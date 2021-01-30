Норильский театр драмы решилися на «Мужской стриптиз» и получили стопроцентный хит

Про английскую картину «Мужской стриптиз», номинированную в конце 1990–х на премию «Оскар» и получившую призы десятков кинофестивалей, многие хотя бы слышали. Если там фигурировали отчаянные безработные сталевары, то в нашем случае, понятно, — это металлурги. Пьесу придумал молодой липецкий драматург Борис Бужор, её под разными заманчивыми названиями ставят по всей стране. Невероятный сюжет о том, как бригада бывших металлургов в целях выживания сподобилась на стрип–шоу, облюбовал и режиссёр Тимур Файрузов. Честно сказать, ожидали мы премьеру не без смущения. Хотя театральные анонсы обнадёживали, мол, в этой истории о выживании есть главное — опыт преодоления своих стереотипов, страхов, комплексов, предубеждений...

Нас пригласили на предпремьерный показ, на котором собрались «все свои» — самая заинтересованная и понимающая публика. И знаете ли, взрывы зрительского здорового хохота, а спектакль получился по–настоящему весёлый, перемежались в зале такими щемящими душу паузами погружения в личные раздумья — наверное, и о том, как невыносимо тяжело приходится современным мужчинам, оказавшимся без работы, без понимания и поддержки любимых. Спектакль вообще сделан с большим уважением к мужчинам–трудягам, не желающим сдаваться, отстаивающим своё право на счастье.

Над спектаклем поработала настоящая театральная команда, в которой было полное творческое понимание между её основной мужской частью и хрупкой женской. И здесь особенно отметим хореографа Оксану Малышеву, которая с товарищами создала в финале яркое получасовое мужское шоу, имеющее право и на независимое существование. Не зря от неё не хотели отходить журналисты после спектакля, буквально засыпав вопросами. Оксана уже несколько лет приезжает на постановки в Норильск из Барнаула, где трудится главным балетмейстером Алтайского государственного театра музыкальной комедии. У талантливого хореографа есть и немалый опыт постановок шоу, она несколько лет работала за границей. С норильскими актёрами, которые следят за формой, отлично двигаются, ей всегда работается в удовольствие. Первые мастер–классы она провела осенью прошлого года, а с миссией репетитора в её отсутствие отлично справилась Олеся Шендрик, руководитель замечательного коллектива ГЦК «Фристайл». Оксана Малышева поделилась, что весь январь они работали с актёрами без выходных, оттачивая номера. Но нет предела совершенству, и работа над своей хореографической формой будет продолжена.

Советуем особым ревнителям нравственности не переживать в связи с названием спектакля. Режиссёр Тимур Файрузов — художник со вкусом, он постарался окрасить уместным юмором все пикантные места. Конечно, после первого показа не обошлось без его замечаний несколько перестаравшимся актёрам. И они его услышали. А мы вняли основному призыву к женщинам–зрительницам — учиться понимать своих мужчин, в какие бы углы не загоняла их судьба–злодейка. Да и для мужчин эта умная постановка прошла под спасительным девизом: «Никогда не сдавайся!». Тимур Файрузов, отлично понимающий, как жизнь может ломать мужчин, всё же не сторонник делать из этого трагедию. Через абсурд — к звёздам, вот это оптимизм по–файрузовски. А вдохновлялись создатели и рассказами реальных людей, которые делились с ними своим опытом преодоления унизительных для мужского племени обстоятельств. А ещё тем, что важнее дела, семьи, детей для мужчины ничего быть не может. И, чтобы заслужить звание настоящего мужчины, можно и на стриптиз решиться, если это во спасение всего, что ты любишь и ценишь по–настоящему.

От имени женской части зрителей примите аплодисменты, уважаемые и любимые наши артисты: Александр Носырев,

Александр Жуйков, Роман Лесик, Евгений Нестеров, Денис Чайников, Александр Герасимчев, Степан Мамойкин, Иван Розинкин и Николай Каверин! Не сдавайтесь и дальше! Уверены, большой поддержкой для актёров была и отличная работа художника по свету Тараса Михалевского. Немало заслуженных комплиментов после спектакля услышала единственная актриса, героиня которой сыграла хореографа–спасительницу, сотворившую из несчастных экс–металлургов замечательных артистов шоу. Талантливая Галина Савина после почти 15 лет служения в Заполярной драме остаётся в превосходной физической форме.

Эта постановка вернула, пусть и на время, в театр замечательного сценографа Фемистокла Атмадзаса и его жену, театрального художника Ольгу Атмадзас, которые сейчас живут в Санкт–Петербурге. И эти мастера работали над спектаклем в состоянии особого счастья — у них недавно родился третий ребёнок, малыша назвали Леонидом. Сердечно поздравляем Тимура Файрузова и Оксану Малышеву, после премьеры они расписались в Норильском ЗАГСе.

Сарафанное радио уже вовсю работает в Норильске, первые зрители с удовольствием делятся со знакомыми и друзьями своими свежими впечатлениями. Те, кто никогда в жизни не видел мужской стриптиз, отмечают, что «вот на такой, как в спектакле, ходили бы с удовольствием». А бывалые театралы отмечают, что в театре наконец–то появился стопроцентный хит 18+, который «убил сразу множество зайцев — здесь и мысль, и юмор, и качество постановки совпали в едином пазле». Этот спектакль доказал, что в Норильском Заполярном, где в последние года происходит неминуемая смена поколений, складывается сплочённая, любящая своё дело труппа профессионалов, которые не устают удивлять северную публику. И пусть это шоу продолжается — на радость норильчанам и как необычный урок для всех, кто по–настоящему любит жизнь.