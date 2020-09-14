Виртуальный концертный зал в Норильске

Виртуальный концертный зал разместился на первом этаже Талнахской городской библиотеки Норильской библиотечной системы. Он рассчитан на 80 мест. Здесь будут организовываться трансляции концертов для взрослых и детей. Первая состоится уже в эту пятницу, 18 сентября.

Проектор, экран, цифровой пульт управления и мониторы приобретены на грантовые средства национального проекта «Культура». Также специалисты ЦБС встроили в сцену систему стейджбокс, которая управляется с пульта операторами и позволяет подключать дополнительные микрофоны, инструменты, колонки.

В репертуаре концертного зала будет классическая музыка. Уже заключено соглашение о сотрудничестве с Талнахской детской школой искусств, в рамках которого планируются выступления музыкантов и творческих коллективов перед трансляциями концертов.

Запланированы два концерта в месяц для взрослых и детей. Кстати, для детей параллельно с прослушиванием будут организованы развивающие занятия, рисование песком, чтение сказок.

На открытии виртуального концертного зала прозвучит фрагмент произведения в исполнении Дмитрия Хворостовского.