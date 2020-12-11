Музей Норильска порадует детей праздничными мероприятиями

С 15 декабря по 15 января норильчан ждёт целый марафон праздников. На трёх музейных площадках подготовлены программы для зрителей разного возраста. Все мероприятия будут проходить с соблюдением ограничительных мер.

Для детей от 6 до 11 лет Музей Норильска (Ленинский, 14) приглашает на квест-программу – новогодний батл «Витамины VS вирусы». Маленьких героев ждёт увлекательное путешествие с друзьями-витаминками по спасению Нового года.

В Талнахском филиале (Енисейская, 8а) подготовлена программа «Как овцеБЫК на ёлку попал». Это настоящий приключенческий квест, в котором детвора вместе с друзьями - овцебыком и северным сиянием - выяснят, где прячется полярная ночь и как попасть к ней на праздник.

И традиционные онлайн-мероприятия на платформе Zoom для детей 10-14 лет. Это будут целая Zoom-вечеринка и карнавал «Овцебык и Новый год». Онлайн-квесты, конкурсы и мастер-классы, Zoo-Zoom в образах любимых животных. Мероприятия организовывают Музей Норильска и его Талнахский филиал.

«Путь к Деду Морозу, или Через горы за сказкой» - это уличное мероприятие для детей от 6-14 лет. Путешествие будет проходить в музейном сквере (Ленинский, 14). Команды по следам северных оленей отправятся вместе со Снегурочкой на поиски Деда Мороза и его норильской резиденции. На пути ребят ждут активные конкурсы, которые не дадут замёрзнуть.

Талнахский филиал музея также представляет программу «Овцебыки гуляют, Новый год на Таймыре встречают». На музейной уличной площадке маленьких гостей ждут командные игры, задания на внимание и хороводы вокруг ёлки - целые сугробы веселья.

А для норильчан от 6 до 60 лет пройдёт общеукрепляющая ART-тренировка в Художественной галерее (Талнахская, 78). Участники создадут своими руками «Новогоднее настроение» и сувениры для родных и близких.

В новогодние праздники принимаются заявки на участие на 3, 5, 6, 8, 9, 10 января на 12.00, 14.00 и 16.00. По предварительной записи. Дополнительная информация о праздничных событиях в музеях Норильска по телефону: 46-13-27.

Напоминаем, что в музеях действуют масочный режим и социальная дистанция.