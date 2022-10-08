Влюбиться в Якутию

Уже пять лет на наш фестиваль приезжают различные культурные делегации, чтобы знакомить норильчан с лучшими образцами своего национального искусства. В этот раз программа особая, она приурочена к Году культурного наследия народов России и посвящается 100–летию Якутской АССР. Наверно, большинство из норильчан никогда не бывали на этой территории, которая по северному духу, безусловно, нам очень близка.

Знакомство началось с выставки «Мотивы Севера», которая ещё недавно демонстрировалась в Российском этнографическом музее в Санкт–Петербурге. Норильские музейщики представили 60 экспонатов — от национальной одежды до редких предметов быта — в своей оригинальной подаче. Это сразу отметила руководитель команды культурно–просветительского турне «Кочующий музей» Мария Корнилова, она является и директором Музея музыки и фольклора народов Якутии, основанного в 1989 году. Проект «Кочующий музей» действует более 10 лет, он объединил известных творцов, которые колесят по самым отдалённым улусам, продвигая знания о самобытной культуре родных мест. В этом году команда подвижников впервые выехала за пределы республики — сначала в Северную столицу, а затем и в Норильск.

Подарком для норильчан в первый день фестиваля стало выступление эвенкийской этнопевицы Синильги, чьё имя в переводе означает «снег». Она порадовала публику и как прекрасная танцовщица. Отличница культуры Республики Саха, артистка театра коренных малочисленных народов Севера, Синильга, особенно подружилась со студентами Норильского колледжа искусств, устроившими во время концерта дефиле оригинальных эвенкийских костюмов, созданных певицей. В дни фестиваля она также провела для студентов отделения декоративно–прикладного искусства НКИ мастер–класс, поделившись как дизайнер секретами создания современной одежды для северян.

Культурным шоком зрители назвали показ фильма–притчи «Царь–птица», снятого якутским режиссёром Эдуардом Новиковым. Картина удостоена Гран–при Международного московского кинофестиваля в 2018 году и ещё многих престижный кинопремий. Напомним, что в 2010–х годах в Якутии начался расцвет местного кинематографа, специалисты заговорили о создании оригинальной киношколы, которую окрестили «Сахавуд», работы её мастеров известны в России и за её пределами. «Царь–птица», созданная на голом энтузиазме, — поистине шедевр, снятый командой очень талантливых людей буквально на фотоаппарат. Автора так вдохновил рассказ народного писателя Якутии Василия Яковлева «Со мною состарившаяся лиственница» о двух одиноких стариках, к которым прилетела зимовать священная птица, что он с единомышленниками преодолел все препятствия, чтобы выразить в своей необычной работе любовь к своему чистому сердцем народу. Картина завораживает и вдохновляет красотой и благородством этой истории, погружением в культуру быта якутских тружеников. Норильские зрители благодарили режиссёра за настоящее, чистое и честное кино, за любовь к своей земле.

Эдуард Новиков, деревенский парень, отучившись в местном ПТУ на видеооператора, а затем, закончив как оператор–режиссёр Санкт–Петербургский университет кино и телевидения, продолжает снимать игровые и документальные ленты. Сейчас он задумал фильм по мотивам повести Николая Лескова «На краю света», ищет спонсоров. Это удивительное произведение классика русской литературы о том, как северный язычник из коренных народов самоотверженно спас в ненастье православного архиерея, к сожалению, мало кому известно.

Интересно, что Музей музыки и фольклора народов Якутии занимается и созданием анимационных, документальных и научно–популярных фильмов, которые раскрывают культурное наследие, мир души народов Якутии. На фестивале показали ленту режиссёра Милы Кудряшовой «Мой личный дракон» — образец креативной документалистики. Организаторы заметили, что благодаря этой киноработе и проекту «Динозавры вечной мерзлоты — 2020» у Якутии, которую уже называют родиной мамонтов, есть шанс стать «землёй полярных динозавров». На фестивале устроили и показ мультфильмов. Один из них — «Нюргун Боотур Стремительный», снятый на основе героического эпоса (олонхо) народа саха, который признан ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия. Юные норильчане приобщились и к эвенкийскому фольклору благодаря мультсериалу «Приключения мышки» и увидели «Юкагирское сказание о богатыре Эдилвее». Закрепить полученные знания помогла викторина с розыгрышем призов.

Открытием для норильчан стало и знакомство с Русланом Габышевым, создателем традиционных якутских струнных инструментов, виртуозно на них играющим. Лёгкий на подъём богатырь в удивительных нарядах был весьма щедр на общение. Посетители фестивальных встреч, мастер–класса в НКИ и музыкального перформанса в клубе–лектории «Обогатительная фабрика» буквально ходили за ним по пятам, интересуясь нюансами исполнительства на необычных инструментах. Уникальный солист ансамбля «Кыл Саха» и оркестра национальных инструментов Национального театра танца Республики Саха (Якутия) С. А. Зверева–Кыыл Уола поделился с «Заполярной Правдой» впечатлениями о Норильске:

– Меня ваша публика вдохновила, я даже удивился, что норильчане так интересуются якутской музыкой, на встречи пришло немало людей, задавали интересные вопросы. Я самоучка, с 4–го класса играю на стрелковом луке — да, на нём и стрелять, и играть можно.

Рад и тому, что успел прогуляться по Норильску. Меня особенно интересовало благоустройство. Как же у вас здесь по–умному теплотрассы устроены. У нас в Якутии они на виду, а у вас инженеры хорошо придумали — всё спрятано. Я даже под дома заглянул, сфотографировал и брату отправил, он в администрации Якутска работает. Да, есть чему у норильчан поучиться. Мне очень понравились ваши блюда из местной рыбы и оленины. Интересно также было узнать, что у вас многие места по–якутски называются: Хараелах, Алыкель, Талнах. Я думаю, нашу культуру позволило сохранить то, что Якутия далеко находится, как бы в изоляции, и гены, спасибо предкам, у народа сильные в результате естественного отбора. Норильчане тоже живут в суровом климате. Когда летел сюда, обратил внимание, что на регистрации в аэропорту стояли грозные на вид люди. Но вдруг заметил маленького мальчика, который гладил свою мягкую игрушку, улыбаясь ей, и подумал: «О, там, наверное, хорошие люди живут». Так и оказалось.

Красивые, талантливые и очень отзывчивые посланцы Якутии, которые впервые посетили Норильск, успели побывать и в столице Таймыра, где их по всем законам северного гостеприимства приветили в этностойбище. Там как раз отмечали национальный праздник Бакалдын. А новые подруги из коренных народов Таймыра на следующий день приехали на заключительный концерт фестиваля, который состоялся в Городском концертном зале. Замечательным ведущим стал учёный секретарь якутского музея Роман Миронов, а искусными аккомпаниаторами — педагоги НКИ: баянист Евгений Чернышев и пианист Дмитрий Васильев. Публика стоя аплодировала и уже полюбившейся Синильге, и Руслану Габышеву. Норильчане впервые услышали дивный голос заслуженной артистки Российской Федерации и Республики Саха Анны Дьячковской, обладательницы чудесного лирико–колоратурного сопрано. Замечательная исполнительница произведений на родном языке и оперной классики, романсов русских композиторов, лауреат Международного конкурса оперных певцов им. Умберто Джордано, она является ведущей солисткой Государственного театра оперы и балета Якутии им. Д. К. Сивцева–Суорун Омоллоон, много гастролирует по стране и за рубежом.

Прощаясь с норильчанами, руководитель делегации Мария Корнилова отметила, что очень порадовал интерес норильчан к культуре народов Якутии, и выразила надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с Музеем Норильска. Она сердечно поблагодарила директора музея Наталью Федянину как идейного вдохновителя и организатора фестиваля «Здравствуй, Норильск!», а также всю команду музейщиков и администрацию города Норильска за поддержку проекта.

Совместный проект Музея Норильска и Музея музыки и фольклора народов Якутии представил за четыре дня столь интересную и содержательную программу, что норильчане восхищались: «Мы словно в Якутии побывали! Республика Саха стала нам гораздо понятнее и ближе!». Норильчане назвали своих якутских гостей истинными подвижниками, открывшими нам душу Якутии, самобытность и яркость культуры её народов. Без сомнения, вместе с ними мы победили расстояния и полюбили Якутию, о которой теперь хочется знать ещё больше.

Необычная соседка

Возможно, многие норильчане задаются вопросом: а что я знаю о республике, с которой на востоке граничит Красноярский край? Наша соседка поистине необычна. Это не только самый большой по площади субъект Российской Федерации, на территории которого применяется время трёх часовых поясов, но и самая большая административно–территориальная единица в мире. А вот плотность населения в Якутии одна из самых низких в стране — меньше миллиона человек. А ещё — это уж точно на слуху — Республика Саха богата природным ресурсами: золото, алмазы, нефть и газ, которые добывают в сверхэкстремальных условиях.

В этом году Якутия отмечает 100–летие образования Якутской АССР в составе РСФСР, хотя Якутский уезд, близкий по территории современной республике, возник в 1638 году. Но ещё в 1632 году на правом берегу Лены казачий сотник Пётр Бекетов заложил Якутский острог — предтечу города Якутска, будущей столицы региона. Получается, что в этом году исполняется 390 лет с момента вхождения Якутии в состав Российского государства.

А день своей государственности Республика Саха отмечает 27 сентября. И как раз накануне в Норильске прошёл фестиваль, посвящённый культуре её коренных народов: якутов, эвенков, эвенов, юкагиров, долган, чукчей и русских арктических старожилов.