Вне времени и пространства

С 1 по 3 декабря прошёл межмузейный фестиваль «Наводим мосты. Норильск – Калининград». Мероприятие стало возможным благодаря участию Калининградского музея изобразительных искусств и Музея Норильска в Балтийском культурном форуме в апреле этого года, где между ними было заключено соглашение о сотрудничестве. В дни фестиваля Музей Норильска погрузился в литературную, музыкальную и сказочную предрождественскую атмосферу Кёнигсберга.

В поиске общего между городами, от символичного расположения двух музеев на Ленинском проспекте, изолированности Таймырского и Калининградского полуостровов, организаторы и участники фестиваля пришли к более глубоким историям, предложив зрителю найти свои параллели.

– Шестой раз мы проводим межрегиональный культурный фестиваль. Он менял своё название, но не менял предназначение и по–прежнему знакомит норильчан с культурой нашей большой страны. Расширяет горизонты и даёт возможность совершать путешествия не выезжая из города, — открыла фестиваль директор Музея Норильска Наталья Федянина.

Стоит отметить, что мероприятие ежегодно проводится при поддержке администрации Норильска. Гостей из далёкого западного города поприветствовала заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева:

– Уверена, что мосты, которые сегодня наводятся между Норильском и Калининградом, обязательно проложат дорогу каждому норильчанину. И, будучи в отпуске, захочется познакомиться с культурой удивительного, очаровательного города России поближе.

Город К.

Первым мероприятием фестиваля стала субботняя лекция «От Канта к Калинину и обратно: город К. в русской и мировой литературе». Исторический экскурс провёл настоящий калининградовед Илья Дементьев — кандидат исторических наук, доцент Балтийского федерального университета им. Канта, публицист и специалист по региональной истории.

Название «город К.» введено уроженцем Кёнигсберга, великим немецким сказочником Теодором Гофманом, любимым автором Фёдора Достоевского, в новелле «Майорат». Его также использовал уже в ХХ веке Иосиф Бродский. В лекции рассматривался вопрос о месте города К. в мировой и отечественной литературе и следовательно культуре в целом.

Илья Дементьев доказательно предложил следующий вывод:

– Как ни парадоксально, только став Калининградом, Кёнигсберг приобрёл исключительное место в истории мировой литературы. Сегодня калининградцы приняли историю своего города «от Канта до Калинина». В Калининградской области сохраняется память о культурных достижениях разных народов — то, что делает неповторимым культурный ландшафт самого западного российского города.

Норильчане открыли для себя Калининград литературный: от парадоксов времени до образов города в произведениях выдающихся писателей с мировым именем и его роли в их судьбах. Спустя два часа лекции благодарная норильская публика никак не хотела отпускать блестящего рассказчика. Ведь с каждой новой историей Калининград становился всё привлекательней. Всё больше хотелось заглянуть в него и через страницы книг, и при личном знакомстве.

Прусская зима

Если арктическая зима бодрит, то туманно–магическая прусская с оттепелями вводит в состояние меланхолии. Мистическую атмосферу и особую эстетику, не зависящую от времени и пространства, старается передать в монохромных снимках фотограф Александр Матвеев.

Охотник за кадрами безвременья и неповторимых ландшафтов Калининградского полуострова поделился с норильчанами авторским видением прусской зимы. Над серией фотохудожник работает более десяти лет и останавливаться пока не собирается. Выставка предлагает жителям северного города из одной зимы окунуться в другую.

– У серии сложилась своя стилистика – аскетичная, минималистичная, – объясняет мастер. – Я очень люблю графику: когда нет листвы, нет ничего лишнего, проявляются чёткие линии, которые формируют архитектуру кадра. Монохром переводит нас из области документальной фотографии в какую–то образность. Я пытаюсь уловить некую метафизику, поймать определённое мистическое состояние натуры. В этой серии не только нет людей – в ней нет каких–либо артефактов цивилизации, нет дорог, столбов и прочих следов деятельности человека. Она лишена отсылки ко времени, она безвременна. На снимках – только голая природа, которую человек мог видеть и сто, и тысячу лет назад, или вчера, — поделился деталями автор.

Поэтому зима в заглавии проекта не калининградская, не кёнигсбергская, а именно прусская и не столько потому, что Калининградская область находится на территории, которую ещё в дохристианские и докоролевские времена населяли племена пруссов. Анахронизм здесь означает извечность, исконность, метафорическое бессмертие: природа могущественнее цивилизаций. Символично и то, что автор создаёт свою бесконечную «Прусскую зиму» исключительно в ретро–стиле на фотоплёнку среднего формата.

Звуковое оформление выставки сделал саунд–художник Данил Акимов. Электроакустическая импровизация «Самбийский волнорез» основана на полевых записях звукового ландшафта Калининградского полуострова и смонтирована специально для фотопроекта Александра Матвеева. Большинство используемых шумов – звуки природы. Автор отбирал и буквально разрезал шумовые волны, как волнорез, успокаивающий шторм.

Метафора двух городов

В библиотечном зале расположилась мультимедийная инсталляция «Город у моря», посвящённая писателю Сергею Снегову, который 17 лет провёл в норильских лагерях. Достойную художественного фильма жизнь, его малоизвестный роман, историю разрушенного Кёнигсбергского замка и монументального Дома советов связал в единое повествование тот же творческий союз Александра Матвеева и Данила Акимова.

Инсталляция создана по мотивам одноимённого романа Снегова о Калининграде 1950–1960–х годов. Он писал его 11 лет, бесконечно внося правки по требованию редакторов: история бывшего Кёнигсберга в те годы была крайне деликатной темой. Калининградское книжное издательство выпустило книгу в 1977 году в сильно изменённом виде и с новым авторским названием – «Ветер с океана», именно это издание представлено на выставке. Но сохранились рукописи, в которых много ценных, колоритных описаний послевоенного Калининграда, не вошедших в книгу. В инсталляции использованы цитаты из романа, а преамбулой стал портрет самого Сергея Снегова на фоне калининградского Дома советов.

В череде документальных фотографий, представленных в «Городе у моря», — часть дома с мемориальной доской на улице 9 апреля, где жил Снегов; бывший под запретом Кёнигсберг, о котором он писал. Кёнигсберг, претерпевший великую битву, во многом исчез, а современный Калининград наполнен тайнами этих исчезновений. Поэтому на снимках Александра Матвеева он, как призрак, как бы мерцающий, дребезжащий, находящийся в напряжении.

Важным дополнением к инсталляции стали материалы Музея Норильска, специально подобранные научным сотрудником Лилией Луганской: фотографии «мест Снегова», интересные факты биографии, конспекты лекций по физике, его стихи и книги, в том числе с дарственной надписью музею. Среди изданий представлено любопытное исследование философии блатного сленга – «Язык, который ненавидит». В книге есть короткое шуточное произведение авторства Льва Гумилёва – «История отделения Нидерландов от Испании», полностью написанная на лагерном жаргоне.

Для сопровождения инсталляции Данилом Акимовым также была создана музыкальная композиция, основанная на записях звуковых ландшафтов Норильска, сделанных в том числе у подножия горы Шмидта, и звучании пустующего недостроя Дома советов Калининграда.

Таланты на века

Третий этаж переносит зрителей в волшебный мир Гофманиады. Именно там норильчан встречает выставка иллюстраций к самой известной в мире рождественской сказке «Щелкунчик и мышиный король» от художника Антона Ломаева.

Два столетия назад увидела свет чудесная сказка великого немецкого романтика, жителя Кёнигсберга, Теодора Амадея Гофмана. Свою интерпретацию истории о девочке Мари, её игрушке Щелкунчике и коварном мышином короле представил Антон Ломаев, один из самых узнаваемых книжных иллюстраторов России.

Любую иллюстрацию сейчас можно сделать в компьютерной программе, но Антон Яковлевич предпочитает рисовать вручную, с использованием традиционных материалов: цветных карандашей, акварели, пера, пастели. Его стиль характеризует множество тончайших деталей – в мимике героев, одежде, интерьерах. Поэтому его рисунки так трепетно и интересно рассматривать.

Иллюстрации к «Щелкунчику» завораживают. Заснеженные улицы Кёнигсберга, благородная и таинственная синева сумерек, дома со шпилями и черепичным крышами, люди в удивительных нарядах, золотистое пламя свечей – всё создаёт мистическую и праздничную атмосферу.

Художник изобразил Щелкунчика точно так, как описывал своего героя сказочник Гофман: в лиловом камзоле, щегольских сапожках и шапочке рудокопа. Антон Ломаев лично провёл экскурсию по выставке для норильчан и рассказал о работе над книгой. Он добавил, что обычно позволяет себе отводить на работу над одной книгой полгода. На «Щелкунчика» ушёл почти год кропотливого труда и погружения не только в саму сказку, но и в биографию писателя.

Вместе с картинами в Норильск прилетели и «Щелкунчики—куклы», экспонаты из коллекции Калининградского музея изобразительных искусств. Сказочный отряд будет радовать норильчан до 14 января.

Фото Витаса БЕНЕТА и Музея Норильска