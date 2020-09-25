В Талнахской городской библиотеке открылся виртуальный концертный зал

Знакомая история

Всероссийский виртуальный концертный зал — это знаковый проект Министерства культуры Российской Федерации, стартовавший в 2014 году. Благодаря ему жители десятка регионов страны могут фактически присутствовать на лучших симфонических выступлениях. Для этого оборудованы залы с современной техникой, куда поступает сигнал с центральных концертных площадок России.

В 2019 году Централизованная библиотечная система Норильска приняла участие в общероссийском конкурсе по созданию виртуального концертного зала в Талнахской городской библиотеке. Сотрудники учреждения выиграли грант и на средства национального проекта «Культура» закупили необходимое оборудование: проектор, экран, цифровой пульт управления и мониторы.

Репертуар нового зала направлен на продвижение классической музыки и будет зависеть от расписания работы площадок партнёров. Сотрудники библиотеки уже заключили договоры с Талнахской детской школой искусств, а также с Красноярской и Московской филармониями.

В рамках соглашений планируются выступления музыкантов и творческих коллективов перед трансляциями концертов.

Параллельно с прослушиванием выступлений будут проводиться и мероприятия для детей. Среди них – чтение сказок, рисование песком, развивающие игры.

Культуру – в массы

На церемонии открытия с поздравительной речью выступила начальник управления по делам культуры и искусства администрации Ирина Субочева, подарившая библиотеке картину красноярского художника Виктора Асадчикова.

– Пусть эта площадка будет симбиозом различных направлений искусства, где можно стать участником различных мероприятий. Мы возлагаем на вас очень большие надежды и желаем, чтобы вы с успехом выполнили задачи, которые перед всеми нами поставил министр культуры Красноярского края, — отметила она.

Михаил Карпов, член политсовета местного отделения политической партии «Единая Россия», куратор проекта «Культура малой Родины», отметил, что одной из задач партийцев является обеспечение доступности учреждений культуры для россиян независимо от их места проживания.

Дистанционно сотрудников библиотеки поздравили заместитель министра культуры Российской Федерации Максим Ксензов и министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Открыли торжественное мероприятие студенты Норильского колледжа искусств Александр Евтешин и Олег Носков, исполнившие на кларнетах второй концертштюк Мендельсона.

Зрители в течение вечера послушали в записи великих классиков: Прокофьева, Чайковского, Пуччини, Рубинштейна. В завершение праздника прозвучал фрагмент из оперы «Война и мир» в исполнении Дмитрия Хворостовского.

Расширяя границы

Татьяна Кочеткова, директор Централизованной библиотечной системы города, отметила, что библиотека уже давно перестала быть местом, где просто выдают книги, а превратилась в общественное пространство, где каждый может найти себе занятие по интересам.

Проект «Виртуальный концертный зал» станет новым этапом в построении коммуникации между читателем и библиотекой, поможет стереть границы. Все мероприятия – бесплатные.

С помощью занятий предполагается заинтересовать классической музыкой учеников младших классов, чтобы отвлечь их от всевозможных гаджетов, и организовать досуг пенсионеров, так как многие из них не могут смотреть концерты онлайн.

Планируется, что некоторые трансляции будут сопровождаться полезной образовательной информацией: например, сведениями о биографии или достижениях авторов и исполнителей, а также отзывами критиков. Так что посетители виртуального концертного зала смогут не только насладиться классической музыкой, но и узнать много нового и интересного.