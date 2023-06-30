Воспевая Норильск

Вдохновлённый севером

Борис Александрович родился в Мончегорске 28 июня 1938 года. Через шесть лет вместе с отцом Александром Александровичем, специалистом по водоснабжению, приехал в Норильск.

«Мальчонкой по личной просьбе директора комбината В. С. Зверева выступал перед заключёнными в составе джазового ансамбля КВО (культурно–воспитательный отдел). Солировал на аккордеоне, который освоил практически самостоятельно. Мальчонкой облазал окрестности Норильска от Валька до Амбарки, вряд ли подозревая тогда, что бегает по несметным сокровищам, ждущим своего часа. Мальчонкой знал уже, как достаётся руда, что стоят электроэнергия и тепло, насколько желаннее деликатесной паюсной икры бывает свежая картофелина. Ему ли не знать, не чувствовать духовную суть Норильска, его звенящий нерв, его неукротимую поступь «за металл», потрясающую воображение бесценную кладовую блистательных талантов и трагически–прекрасных судеб!» — так отзывался о Борисе Вершинине культовый ведущий Норильской студии телевидения Эдуард Тараканов.

Вдохновлённый музыкой и севером, Борис Александрович написал хит на все времена — «Норильские сны». Этому негласному гимну Норильска на стихи Юрия Медведева в этом году исполняется 50 лет. Переехав на материк 20 лет назад, Вершинин продолжает посвящать родному городу новые композиции.

Норильск во сне и наяву

– Вряд ли найдётся композитор, который столько песен посвятил Норильску. Если взять весь мой репертуар, из более 200 композиций половина о заполярном городе и о людях севера — о полярных пилотах, геологах. На сегодня выпустил шесть дисков. И сейчас продолжаю писать. Пишу и песни, и просто инструментальную музыку. Но в Москве сложно, да и дорого, записать новые произведения, — признаётся Борис Александрович. — А вот в Норильске всё писалось в кругу друзей. В кратчайший срок могли создать 12–15 композиций и записать альбом. И исполнителей искать не приходилось, сотрудничал с прекрасными ребятами, они, кстати, до сих пор живут в Норильске — Евгений Шкарупа и Александр Нагорный.

Самое приятное, что песня не умирает. И сегодня звонят норильчане, благодарят, спрашивают, где приобрести диски, особенно с песней «Норильские сны».

– Как родились «Норильские сны»?

– Мелодия возникла в 1961 году, когда я приезжал домой в отпуск из армии. В гости к нам пришёл поэт Олег Капилевич, который писал стихи на музыку моего отца. Они обсуждали новые песни, спорили. А я возьми и наиграй свой вариант мелодии. Капилевич подскочил и сказал: «Вот что мне надо!» Но в итоге меня не устроили слова песни, так как они были... про Харьков. В 1973 году новые слова написал Юрий Медведев. Песня прозвучала на конкурсе «Поём тебя, Заполярье» и стала лауреатом. В 1991 году в фирме «Мелодия» вышел диск, который так и назывался — «Норильские сны». Все песни в нём в основном о Севере.

– Когда у вас появилась страсть к музыке?

– В раннем детстве. Когда жили на Севастопольской, 13, отец купил аккордеон. В 8 лет я уже играл в ДИТРе. С отцом выступали на избирательных участках, на многих городских концертах — он на фортепиано, я на аккордеоне.

По молодости мне приходилось играть в ресторане «Таймыр». Зарабатывал неплохие деньги. Коллектив музыкантов был интернациональный: испанец, по–русски Костя его звали, пианист из Прибалтики, великолепный трубач Юрий и я, аккордеонист.

Среди музыкальных коллективов ресторанов Норильска проводились конкурсы. Мы практически всегда занимали первые места. Но как–то всё это недолго длилось. Многие музыканты пристрастились к алкоголю, и заканчивали они по–разному. Спасибо родителям, настояли, чтобы я прекратил играть в ресторанах. Хороший был коллектив, но я оставил тот этап жизни без сожаления. Зато до сих пор пишу музыку.

– Вы же ещё и живописец. Расскажите о самой любимой вашей работе.

– Рисовал маслом, акварелью, карандашом. В последнее время увлёкся пастелью. Сегодня рисую пейзажи. Но сам себя считаю портретистом — так уж с детства повелось. В школе, а учился я в четвёрке, у нас постоянно проводились художественные выставки. Рисовали в основном портреты Ленина и Сталина. Редкий раз — пейзажи.

Кстати, недалеко от нас на улице Кирова был интернат для детей народов севера. Воспитанники интерната учились с нами в школе, среди них был и будущий народный художник Борис Молчанов.

Я продолжил рисовать и работая в Норильском вечернем индустриальном институте. Рисование стало для меня как бы дополнительной общественной нагрузкой. Партийные комитеты определяли темы, например к праздникам, и решали, кто будет оформителем. Вызывает меня однажды ректор, Антонина Петровна Волкова, и говорит: «Нужно нарисовать Ленина, чтобы к очередному юбилею Владимира Ильича украсить фасад здания». Дескать, денег на приглашённых профессиональных художников нет, да они и нарасхват. Короче, уговорила меня. Получился на огромном плакате портрет Ленина 60 квадратных метров. И в городском конкурсе на лучшее оформление здания институт занял первое место.

– Поделитесь, как вы стали изобретателем.

– Изобретательством изначально занимался мой отец — он столько сделал для комбината! Однажды он предложил мне поучаствовать в конкурсе, объявленном в журнале «Изобретатель–рационализатор». Помог с оформлением заявки. В итоге меня так заразил процесс, что в год стал получать по два–три авторских свидетельства на изобретения. Изобретал сам, работал в команде соавторов. Сегодня у меня 50 патентов на изобретения, которые прекрасно себя показали на испытаниях. Некоторые были внедрены на производстве.

Будучи старшим научным сотрудником института, я фактически спас кафедру строительно–дорожных машин и оборудования от ликвидации. Участвуя в различных конкурсах среди кафедр, в основном занимал первые места. И два раза мой портрет был на доске почёта.

– Творческие способности в вашей семье передаются по наследству?

– Можно и так сказать. Дочь Ирина в Норильске успешно окончила музыкальную школу. Играет произведения с листа, то есть без подготовки. Не каждый так может. Есть способности и к рисованию. У неё очень хорошо акварелью писать получается.

Внук Даниил особо не любит, когда его хвалят. Но как не хвалить? Он окончил музыкальную школу с отличием. Достойно играет джаз, классику. Исполняет очень сложные вещи, например прелюдию Рахманинова. Пишет музыку. А ещё Данила с детства снимается в кино. Он получил роли примерно в 15 фильмах и сериалах, среди них «Заступники», «Пищеблок», оба сезона, «Голова–жестянка».

Помимо прочего, он занимается спортом, а именно сёрфингом. Мы, конечно, ворчим, говорим, что это опасно. Он одержимый такой, считает, что, если ему это нравится, он должен делать. Будь то спорт, кино или музыка. Волнуемся за него, но такой подход одобряем.

– По Норильску всё ещё скучаете?

– Да, и особенно по природе. Например, по тому, как после работы в летние белые ночи ездили в тундру за грибами. Одно из любимых мест — Листвянка, хорошие грибы там росли. А какая на севере рыбалка, какая рыба! Я любитель со спиннингом время провести.

Благодаря музыке я много полетал по Таймыру. Много помогал лётчикам, руководил музыкальным коллективом и писал об авиации. У меня несколько песен удачных. В одной из них такие строки: «Прости, дорогая, что вновь улетаю, что север бескрайний люблю».

И очень скучаю по людям с норильским характером. Многих, к сожалению, уже нет. А новые люди немного другие. Были времена: праздник какой, день рождения, Новый год, квартиры не закрывали. То к одним зайдёшь, то к другим, потом они все к тебе придут. Обычным делом было жить дружно и доверять друг другу.

– Как сейчас отмечаете день рождения?

– Приходят родственники, друзья, бывшие норильчане, бывшие студенты. Есть любимый грузинский ресторан — обычно в нём и празднуем. Люблю качественную остренькую пищу и чтобы в ресторане играла хорошая музыка.

– У вас вышла уже книга воспоминаний «Реминисценции». Это кладезь знаний по истории Норильска. Но вы явно ещё не обо всём рассказали...

– Да, прожив в Норильске 50 лет, можно несколько романов написать. Просите прочитать что–нибудь из неизданного? Отправлю–ка я лучше вам пару глав для публикации в газете. Пускай ваши читатели будут первыми, кто познакомится с «Реминисценциями–2».

Воспоминания далёких детских лет

С самого раннего возраста мне не давала покоя музыка, я бредил ею, а по ночам видел один и тот же сон — вот я стою на сцене с аккордеоном и играю самые красивые мелодии, а после слышу гул оваций, и это для меня — самое прекрасное, что есть на свете.

В послевоенное время в выходные дни многие норильчане выезжали в старый город, где в районе ДИТРа располагался рынок, где можно было купить всё что угодно — начиная от вязаных носков и перчаток до патефонов, пластинок, комбинированных курток, жвачек, конфеток–тянучек и петушков на палочке. Как и подобает базарам — стоял шум. Недаром у блатных есть выражение: «Ты что базаришь?». И вот сквозь этот базарный шум я слышу золотой голос аккордеона. Я тяну отца за руку, двигаясь по направлению к музыке, и вижу человека в военной форме, который играет на аккордеоне немецкой фирмы, а вокруг него столпился народ. У военного расстёгнут воротничок, на гимнастёрке нет ремня, видимо, он его снял, чтобы меха инструмента не цеплялись за пряжку. На земле — газета, на ней — шляпа с широкими полями, в шляпе — несколько денежных купюр. Сказать, что музыкант исполнял песни военных лет на высшем уровне, — нельзя. Но народ всё же восторгался, некоторые, приплясывая, выходили в круг. Моё сердце учащённо билось от волнения, я очень хотел что–нибудь сыграть. В тот период у меня в репертуаре был немалый запас хороших и модных песен.

В перерывах между игрой военный, похоже, прикладывался к спиртному, так как после нескольких глотков он морщился и рукавом обтирал губы. Отец, выждав момент, подошёл к нему, поздоровался и попросил дать попробовать аккордеон сыну. Военный спросил: «А он может?» «А вы послушайте», — сказал отец. Аккордеонист снял с себя инструмент и помог надеть его на меня. Я заиграл «Одинокую гармонь».

Из толпы послышались возгласы: «Вот даёт!». Потом я заиграл «Тёмную ночь», решив, что и она очарует слушателей. И они вдохновляли меня играть всё новые и новые песни. Вдруг кто–то положил в шляпу крупную купюру. Этот жест подтолкнул и других сделать то же самое. И когда я заиграл «Летят прелестные птицы...», шляпа наполнилась доверху. Люди кричали «молодец!» и гладили меня по голове. Военный смотрел на меня немного с завистью, но всё же сказал, протягивая накиданные в шляпу деньги: «Забирай, заработал». Я ему ответил: «Что вы, не надо, спасибо, что дали мне поиграть». И мы с отцом ушли и слышали лестные высказывания в наш адрес. И потом, когда я бывал на рынке, меня узнавали и даже показывали пальцем, говоря: «Вот этот мальчик!».

Стадион «Труд»

Напротив ДИТРа находился стадион, где летом кроме соревнований легкоатлетов проходили футбольные матчи среди команд — обогатителей, металлургов, горняков, строителей, а зимой — русский хоккей, а когда соревнований не было, горожане выходили на каток. И все праздники проходили на стадионе — большое начальство стояло на трибуне и приветствовало демонстрантов. Одежда руководителей сильно отличалась от той, в которую были одеты обычные люди. Пальто было пошито из дорогого серого драпа и украшено высококачественным серым каракулевым воротником, головной убор — дорогая и красивая каракулевая папаха. На ногах — белые бурки, расшитые коричневой кожей. Я видел на трибуне директора комбината Владимира Степановича Зверева, Владимира Вагановича Терпогосова и других больших людей. Весь их облик говорил, что они — начальство.

Для нас, мальчишек, посещение стадиона было праздником. Коньки мы брали на прокат, и приличных ботинок на всех не хватало, повезло — ты безмерно доволен. За небольшие деньги можно было здесь же заточить коньки, и тогда ты мог разрезать лёд по большому кругу стадиона. Правда, лёд, который обновляли изредка, не всегда был хорошего качества, но это не мешало нашему хорошему настроению. На стадионе были свои завсегдатаи, и если ты с кем–нибудь из них был в хороших отношениях, то переживать о том, достанутся ли тебе ботинки поновей и хорошо заточенные коньки, не приходилось.

Некоторые мальчишки приводили на каток девочек и учили их кататься, крепко держа за руку. Иногда страховка не помогала и ученица вместе с учителем падала с криком «ох!». Спортсмены, которые тренировались и днём, и вечером, показывали всем класс езды на беговых коньках по крайней дорожке. Пока ты сделаешь один круг, а некоторые и полкруга, мастера за это время делали уже три.

Помню, у меня были коньки, которые назывались «Снегурки». Наверное, их так назвали потому, что носочки у них были скругленные, чтобы можно было кататься не только по хорошему льду, но и припорошенному снегом. Только была одна проблема — надёжно прикрепить эти коньки к валенкам. Нужно было найти хорошую верёвку и палку. Почему–то верёвка обычно быстро от скрутки рвалась, а палку не всегда находили подходящую, так как в раннем детстве ещё мало опыта. Хорошее крепление давало возможность избежать травм, а катались мы с высоких ледяных гор, которые были не гладкими, а с большими выбоинами и расщелинами. Сейчас вспоминаю об этом с ужасом и удивляюсь, как обошлось без серьёзных последствий.

Особенно мне нравилось кататься на коньках, когда погода была прекрасная, снег падал большими хлопьями и на улице никого не было. На нашем доме номер 13 (мы называли его «тринадцатка») висел динамик–колокол и большой прожектор, который хорошо освещал двор. Из динамика то музыка неслась, то программы столичных передач, и я, блаженствуя, разъезжал из одного конца улицы Севастопольской в другой. И так бы и катался без конца, если бы не мама или отец: «Хватит, пора домой!».

Были и другие, я бы сейчас сказал, дурацкие увлечения. Когда появились в Норильске машины, так называемые полуторки, придумали кататься, цепляясь железными крючками за борт машины. Шофёры злились на нас. И если подъезжали близко к толпе шкодников, давали газу, чтобы ни один не успел зацепиться. Но ребята были ловкими и проворными, к тому же, готовясь к этому аттракциону, всё тщательно продумывали. Крючки делали из толстой проволоки, получались они довольно длинные, и удавалось зацепиться за борт машины. Конечно, был сильный рывок, и менее удалой падал, а тот, кто половчей, катился со скоростью машины, салютуя вылетавшими искрами из–под коньков, касаясь голого асфальта.

А бывало, шофёр, резко затормозив, выбегал из кабины с ножом, и беда тем, кто не успевал убежать, — шофёр срезал коньки и хоть плачь, коньков уже не вернуть. А если ещё и родители узнают о хулиганском поступке сына, по головке точно не погладят. Коньки в то время были большим дефицитом.

Попасть на стадион в дни футбольных матчей было не всегда возможно, так как нужно было покупать входной билет. Ребята нашли лазейку. И вот я как–то раз тоже решил пролезть без билета и, зацепившись за колючую проволоку, порвал любимую куртку. Горю моему не было предела, потому что куртка эта была сшита портнихой специально для меня из кусков разных тканей, такую одежду носили как взрослые, так и дети, и это был подарок родителей. Когда мы с мамой ходили к портнихе на примерку, это был праздник. А теперь из куртки на спине был вырван клок... И я был огорчён не потому, что меня поругают, нет, меня и не ругали. Мне было очень стыдно перед родителями, которые старались нас с братом поприличнее одеть, потому что в то послевоенное время всё было в дефиците. Вот такое у нас было бесшабашное детство. И всё равно раньше дети были более ответственные, менее избалованные и более приспособленные к жизни, чем сейчас.