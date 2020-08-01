Вот компания какая. О Дне металлурга онлайн

Тогда награда идёт к вам



Трёхдневный праздничный марафон, посвящённый Дню металлурга, Дню компании и Дню города, традиционно стартует с награждения лучших и заслуженных. Ежегодно церемония проходит во Дворце культуры. Но сейчас из–за ограничений, связанных с пандемией, руководители Заполярного филиала сами отправились на предприятия. В этом году 1 400 сотрудников компании удостоились федеральных, региональных, муниципальных и корпоративных наград. Но, как говорится, и это ещё не всё... Завершится череда награждений в конце года — в декабре планируется провести церемонию присуждения специальных корпоративных почётных званий «Норникеля».

Юбилей онлайном не испортишь



Субботнее праздничное утро началось более чем задорно. В аккаунте управления корпоративных проектов «НН» в Instagram появилось поздравление от газовиков «Норильскгазпрома» и «Норильск-трансгаза». «Гимн молодёжи» группы «Челси» перепели в корпоративном духе: «Кто, если не мы — шахтёры, металлурги. Кто, если не мы — водители, ремонтники. Кто, если не мы — газовики и строители. Кто, если не мы — руды обогатители». Здорово получилось. А дальше — больше... История «Норникеля» в лицах! Силами родственников, друзей, знакомых и коллег бывших работников компании были собраны фотографии и истории. «Их вклад в развитие горно–металлургического производства в Норильске, в сложных климатических условиях арктического Севера невозможно переоценить. Ветераны компании — это гордость и образец для подражания», — пишут преемники.

А предприятия, в свою очередь, запустили марафон видеопоздравлений. Медный завод и НОФ выразили свои чувства к компании в стихах, «Норильскникельремонт» снял клип про трудовые будни, рудник «Таймырский» представил видео о молодых сотрудниках

и т. д. Судя по количеству просмотров, а каждая видеооткрытка набрала их больше тысячи, поздравления дошли до юбиляра.

Зажгли новые звёзды

Праздничное воскресенье — это, конечно же, концерты. И мне вдруг вспомнилось: когда смотришь выступление «Корпорации звёзд» на сцене, кажется, что им даже этих больших подмостков мало. Какой там «онлайн»? Но и здесь организаторы традиционного фестиваля не растерялись. Даже ежегодную выставку «Прикладное творчество» сделали виртуальной. И, на мой взгляд, в соцсетях она оказалась даже более смотрибельной, чем в «риалтайм». В этом году «норникелевцы» представили: фотографии, вышитые картины, живопись, флористику, резьбу по кости, украшения, сделанные своими руками, вязаные игрушки, даже фигуры из шоколада. Всего более пятидесяти работ. Онлайн–выставка продлится до конца августа. Работы, набравшие больше всего лайков, и станут победителями. Так что не поленитесь и загляните в Instagram на ukpnn. Впрочем, Гран–при конкурса всё же определит судейская коллегия.

Ну и как же без новых звёзд... А где их открывать, как не на площадке «Свободного микрофона» в теме «Норникелю посвящается»? Мне кажется, так сильно, правдиво и душевно, как Айя Макунина, сотрудница рудника «Таймырский», о труде горняков ещё никто не пел. От песни «На–гора!» в её исполнении волосы на голове начинают шевелиться. «Там взрывают глубины стальные сердца, там небо — не небо, земля — не земля. Теряют и ждут, что опять на–гора поднимут добычу, поднимут себя...» — и всё это под потрясающий видеоряд о буднях добытчиков руды. А постоянная участница фестиваля «Корпорация звёзд» — Ольга Челяда, оператор ЭВМ Единого складского хозяйства, подарила на юбилей любимой компании стихотворение собственного сочинения.

А вы знали, что АН–2 — это не только марка самолёта, но и классная норильская музыкальная группа? Состав: Максим Антипкин — вокал и клавишные, он же моторист вентиляционной установки контрольно–аналитического управления; Сергей Антошин — соло–гитара, тоже моторист КАУ ЗФ; Вячеслав Торлин — бас–гитара, а по совместительству исполнительный директор «Канал7 плюс»; Анастас Куриди — ударные, в свободное от музыки время начальник учебного центра ВГСЧ МЧС России. Они подарили «Норникелю» песню «Север» в стиле старого доброго поп–рока.

«Норникелю» от молодых

За месяц до основных торжеств компания запустила ещё один традиционный конкурс — «Эссе». Он пользуется большой популярностью среди молодёжи. В этом году порассуждать предложили, конечно же, на юбилейную тему, что должно вылиться в «85 заметок молодых специалистов». Желающих высказаться оказалось так много, что конкурс продлили до конца июля. Как рассказывают организаторы, сегодня главные мысли молодёжи «Норникеля» — о семье и карьерном росте. И молодые специалисты уверены, что будущее у них в этом городе и на производстве есть, ведь за плечами у комбината уже 85 успешных лет!