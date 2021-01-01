Юный актёр Вова Зима принимает участие в новогодней сказке «Финист — Ясный сокол»

Для пятиклассника 6–й школы это третья роль на сцене Заполярного театра драмы. Публика уже видела его в постановках о Шелкунчике и Пиковой даме. В новой сказке занят и Николай Каверин, отец юного артиста. Оба они выступили в ролях верных защитников сказочного царства от злых сил. На премьеру спектакля пришла их любимая мама и жена Екатерина Каверина, которую многие помнят как чудесную Снегурочку в новогодних представлениях Музея Норильска. Однажды и её сын пришёл на музейный праздник в костюме Деда Мороза. Володя пока не знает, кем станет в будущем, сейчас он увлекается фотографией и компьютерными играми. Новый год мальчик встретит в кругу своей дружной семьи, которая желает всем норильчанам здоровья, умения радоваться жизни и видеть в ней прекрасное. И конечно, посмотреть в нашем театре новую музыкальную сказку о любви русского человека к своей Родине. Представления «Финиста — Ясного сокола» будут проходить трижды в день на новогодних каникулах, со 2 по 9 января.