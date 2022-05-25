Возможности «Пушкинской карты» расширены

Программа была запущена в прошлом году по инициативе президента России и стала очень востребованной. По решению правительства РФ, программа будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, после их одобрения на экспертном совете при Министерстве культуры.

«Таким образом, молодые люди смогут на льготной основе ознакомиться с современными российскими кинолентами, а кинобизнес получит поддержку, которая позволит облегчить прохождение текущего периода», – отметил Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.