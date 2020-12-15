Впервые в Норильске состоялся конкурс «Новые имена»

Именно он как президент благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой предложил тогда провести конкурс среди юных норильских музыкантов и художников. Интересно, что в начале 1990-х талант юного Дениса Мацуева заметила легендарная основатель этого фонда заслуженный деятель искусств России Иветта Воронова. Международная благотворительная программа «Новые имена» была создана по её инициативе в 1989 году при поддержке Российского фонда культуры и Международной ассоциации фондов мира ради благородной цели - поиска и поддержки молодых талантов. Реальную поддержку за эти годы получили более 17 тысяч юных талантов нашей страны, среди которых 6500 стипендиатов, многие получили международное признание, выступив с концертами-презентациями более чем в 40 странах мира.

Заметим, что конкурс «Новые имена» проходит только в столицах регионов, но для Большого Норильска сделали исключение. Идею умеющего держать слово Дениса Мацуева удалось воплотить благодаря поддержке Агентства развития Норильска, администрации города Норильска, компании «Норникель» и Фонда президентских грантов. В основном этапе конкурсного отбора участвовали 15 музыкантов и 17 художников. Нелётная погода на два дня задержала в пути столичных членов жюри. Тем, кому необходимо было срочно вернуться в Москву по неотложным делам, пианистке Дарье Рябовой, заместителю директора по профессиональному обучению и преподавателю Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и скрипачке Анне Соколовой, доценту МГК им. П. И. Чайковского, пришлось оценивать выступления норильчан и проводить мастер-классы по видеозаписи.

Почетное право зажечь огонь легендарной чаши, на открытии конкурса в концертном зале НДШИ, было доверено заместителю директора Агентства развития Норильска Константину Горбунову. Огонь в этом изящном сосуде работы мастеров Гжели в разное время возжигали самые почётные люди – от глав государств до Папы Римского и руководителей ООН и ЮНЕСКО. Эта чаша символизирует семейный огонь, вокруг которого собираются все те, кто поддерживает талантливых детей. Константин Горбунов выразил благодарность фонду, экспертам, педагогам, учащимся и их родителям:

- Сегодня произошло важное событие, давшее старт сотрудничеству с фондом «Новые имена». Мы рады, что предложение Дениса Мацуева воплощено в жизнь. В планах было также провести большой музыкальный фестиваль, в котором смогли бы принять участие талантливые дети из других регионов России, а в гала-концерте и президент фонда Денис Мацуев, но, к сожалению, пандемия не позволила это реализовать. Но несмотря на все проблемы, эксперты все же смогли прилететь, и у наших ребят появилась реальная возможность вписать себя в большую историю «Новых имен». Мы гордимся нашими норильскими детьми и готовы поддержать их шаги в любимом деле.

А руководитель экспертной группы вице-президент благотворительного фонда «Новые имена» Александр Петросян поделился с норильчанами:

- Работа с одарёнными детьми стала приоритетной для государства. Но более 31 года назад основоположником этого движения стал именно фонд «Новые имена». Легендарный его создатель Иветта Николаевна Воронова выдвинула эту идею, получив колоссальную поддержку буквально во всех сферах общества. Наши дети смогли покорить своим талантом огромное количество стран на всех континентах. Иветты Николаевны нет уже с нами, а фонд с 2008 года успешно возглавляет один из первых его стипендиатов народный артист России Денис Мацуев. Сейчас у нашего фонда новый этап развития. Мы выиграли новый президентский грант «Новые имена России», в нём уже участвуют дети из 25 регионов нашей страны. По итогам этого грантового проекта лучшие дети получат право участия в гала-концерте в зале имени Чайковского, а талантливые художники будут выставляться в лучших залах Москвы. Мы рады, что среди участников конкурса фонда сейчас и дети из Норильска. Я очень благодарен Агентству развития Норильска, который проявил серьёзную инициативу и активность. Очень надеюсь, что дружба с Норильском продолжится, и у талантливых детей будут возможности принимать участие в наших новых конкурсах. Стипендия – это единоразовая выплата. Но детям важна не сама сумма, а то, что они приобщаются к семейству великих. Сейчас лучшие музыканты страны – все выходцы из фонда «Новые имена».

Член экспертной группы заслуженный художник России профессор МГАХИ им. В. И. Сурикова при Российской академии художеств Сергей Сиренко отметил высокий уровень ярких, душевных и искренних работ юных художников, как домашних, так и сделанных на мастер- классе под его руководством. Норильские дети вдохновили его большим желанием творить. Пройдёт время, и он надеется встретить кого-то из них в своей академии. И ему очень бы хотелось снова вернуться в такой гостеприимный и сердечный Норильск.

Стипендиатами среди художников стали 15-летние ученицы Норильской детской художественной школы Елизавета Шевцова и Ирина Козлова, недавно за высокие достижения в области культуры и искусства удостоенные Молодежной премии главы города Норильска. Педагоги юных дарований - Лилия Христич и Наталья Мороз.

Выступления музыкантов в концертном зале НДШИ оценивал старший преподаватель академии музыки им. Гнесиных Артём Дервоед. Он поделился, что

ему «очень интересно наблюдать, как складывается культурная жизнь на Севере, где большую часть жизни люди проводят в помещениях и где, как не здесь, больше заниматься на инструментах, и именно в таких местах очень правильно поддерживать талантливых детей».

Наиболее понравившимся исполнителям после мастер-класса он вручил свои подарки – диски с записями музыки и редкую книгу по истории гитары.

Из 15 юных музыкантов, а это были исполнители на скрипке, фортепьяно, гитаре, виолончели, домре, балалайке, баяне, кларнете и саксофоне, получателями стипендии назначены девятилетний гитарист Станислав Коломиец из НДМШ, ученик Оксаны Белосковой, и 16-летняя виолончелистка второкурсница НКИ Лидия Боброва, которая занимается под руководством Светланы Степановой.

Все норильские победители удостоены и путёвок в международную творческую школу «Новые имена» в Суздале.

Начальник управления культуры Ирина Субочева, особо поблагодарив Агентство развития Норильска, считает, что конкурс положил начало хорошей дружбе норильчан с фондом «Новые имена». И самое главное – этот процесс позволит нашим юным талантам выйти на новую ступень, даст возможность проявить себя и вырасти в творческом плане.