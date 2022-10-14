Время не властно

Над кем смеётесь?

На открытии фестиваля заслуженный артист России, президент премии «Золотая маска» Игорь Костолевский предупреждал: вы увидите неожиданную интерпретацию Гоголя. Санкт–Петербургский государственный театр «Суббота» перенёс действие «Ревизора» в современность. Городничий — это областной административный начальник, а чиновники — чиновники, как и во все времена. Страх потерять насиженные уютные кресла из–за перегибов на местах заставляет управленцев перепутать откровенного столичного хипстера с проверяющим. В общем, всё по Гоголю... почти.

– «Ревизор», поставленный нами в 2018 году, о людях, которые жили в девяностые годы, — объясняет Андрей Сидельников, главный режиссёр театра «Суббота». — Мы пытались прочесть Гоголя сегодня, поэтому там есть откровенно хулиганские моменты, но люди всё правильно воспринимают. Мы объехали с этим спектаклем много российских городов, а нас всё зовут и зовут. Гоголь — гениальный автор на все времена. Когда «Ревизора» впервые поставили, тоже все обалдели, это ведь зеркало нашего общества. Губернатор Санкт–Петербурга даже дал нам премию за этот спектакль, и чиновники его очень любят, постоянно на него ходят.

При этом один зритель видит в этом спектакле откровенное глумление над современной политической и управленческой системой страны. Других одолевает возмущение, too much, снова по–столичному. Сам Андрей Сидельников описал своего «Ревизора» как страх и смех чиновника:

– Чиновники существуют в этих двух состояниях. Когда ты смотришь спектакль, думаешь, что это комедия, смеёшься. А чиновники на самом деле совершают такие поступки, поэтому им страшно. Потом, когда они понимают, что ошиблись — приняли непонятного человека, одетого по-московски, за ревизора, начинают смеяться. Между смехом и страхом — пограничное состояние, в котором они живут: заберут — не заберут, давать взятку — не давать. О, он взял деньги, снова смешно, наш человек! Повторюсь, наш театр про сегодня, мы стараемся говорить о нашей жизни.

Своего вороватого городничего оправдывает и ведущий артист театра «Суббота» Максим Крупский:

– Если оценивать моего героя, то он, конечно же, хороший человек, по–своему. У него есть недостатки, как и у всех, тем не менее он талантливый руководитель. На самом деле, мы нежёстко проехались по образу современного чиновника. Спектакль видели многие высокопоставленные питерские руководители, узнавали в образах своих коллег и были чрезвычайно довольны, рассказывали своим товарищам, насколько наш материал похож на их мир. Но себя никто не узнавал (смеётся). В спектакле нет ненависти к чиновникам, это же жанр сатиры, и Гоголь в нём писал. Просто в его произведении всё так чётко и вечно, со временем ничего не изменилось. Спектакль ставился для людей, которые знают это классическое произведение. Для школьников в качестве ознакомительного материала наша постановка не подойдет. Но, мне кажется, мы не испортили пьесу. Многие театралы, конечно, ругались: «Что вы сделали с нашим Гоголем?!» В ответ мы советовали перечитать «Ревизора», они читали и всё понимали.

В спектакле вы не увидите классических костюмов, всю постановку сопровождает идеально подобранная современная музыка, а текст Гоголя обрамляет мощная актёрская импровизация.

– Мы перенесли бессмертное произведение Николая Васильевича в современные реалии, не потеряв сути, — уверен актёр театра «Суббота», исполнитель роли Хлестакова Владислав Демьяченко. — Думаю, Гоголь не ворочался в гробу. Да, мой Хлестаков — несущийся по жизни человек, сметающий всё на своем пути, с невероятной, безумной энергией. Молодёжь же она такая — борзая, наглая. Но я не делаю ничего, что бы выпадало из моей парадигмы ценностей, всё в пределах разумного. У нас великолепная труппа, обожаю с ними играть. Я ради этого–то и на работу хожу, а там забываю, что это работа. Люди приходят ради тебя, происходит обмен энергиями, это прекрасно.

Один из них — Иван Байкалов — норильчанин. Поэтому гастроли театра «Суббота» в Норильске стали приятным сюрпризом не только для нас, но и для него.

– Я рос в Талнахе, ходил в детский сад «Журавушка», учился в 20–й школе, выпустился в восьмом классе, потом окончил ПУ–58. Приехав, хотел навестить родные стены, но оказалось, что училище закрыли. Я и мой друг Артём Буцук — он сейчас тоже актёр, живёт в Питере, только работает в другом театре, — учились на киповцев, но постоянно отпрашивались с занятий, под предлогом репетиций КВН, а сами брали гитару, запирались в актовом зале и чудили, играли, что–то придумывали. Честно, учёбе мало внимания уделяли, занимались творчеством. А мысль о том, что мы можем стать актёрами, зародил в нас Василий

Решетников, который тогда работал в Норильском Заполярном театре драмы. Мы от нашего ПУ участвовали в «Студенческой весне», разыгрывали какую–то сцену и заняли первое место. В жюри сидел заслуженный артист России, он и отметил нашу с Буцуком игру, сказал: «Вы можете прямо сейчас поступать в театральный». Мы и пошли... Уехали в Питер и поступили, а потом меня как–то занесло в театр «Суббота». Оказаться в

Норильске спустя 16 лет было очень волнительно. Когда ехал навестить маму, папу и бабушку в Талнахе, эмоции били через край, сердце было не на месте. Зашёл домой, а там ничего не изменилось, я выдохнул, и стало так хорошо, приятно, уютно и тепло.

Родом из детства

Закрывал «Золотую маску» спектакль «Мальчики» новосибирского театра «Глобус» — полная противоположность питерского «Ревизора». Нежный и искренний — так единогласно отзывались об этой постановке норильские зрители.

– Нам кажется, что «Мальчики» родились под счастливой звездой, — делится Татьяна Людмилина, директор Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус». — Режиссёр Артём Терёхин создал спектакль, который очень востребован у достаточно непростой аудитории — у тинейджеров. Мы знаем, что в этом возрасте они по определению всё отрицают, жутко самостоятельные и всё знают лучше других. Но когда они приходят на этот спектакль, те качества, которые важны для каждого человека, — желание дружить, готовность понять и помочь, они в них проявляются. У этого спектакля счастливая творческая судьба.

«Мальчики» поставлены по повести Владислава Крапивина «Та сторона, где ветер». Произведение, написанное советским слогом, к сожалению, не очень известно. Но, как показывает время, все человеческие качества, описанные в нём, не просто актуальны сегодня, они жизненно необходимы всегда.

– Играть детей интересно, — признается Алексей Корнев — исполнитель роли Яшки. — Ведь мы все, как бы это пафосно или заезжено ни звучало, родом из детства. При этом у режиссёра было принципиальное условие — актёры не должны изображать из себя детей. Мы просто вспоминали в себе ребёнка, но не транслировали его буквально. А вспоминать было интересно. Когда мы работали над спектаклем, рассказывали какие–то свои детские истории. Для этого я просматривал свои старые фото и видеокассеты со съёмками из моего детства, чтобы понять как я получился таким. Ведь наш главный герой задаётся именно этим вопросом: «Как ты стал мной?». Это поучительно, потому что, «покопавшись» в детстве, можно найти ответы на многие вопросы, которые тебя волнуют сейчас.

Главный герой — взрослый Гена — простой русский мужик в мешковатых джинсах и жёлтой куртке. За плечами армия, неудавшаяся личная жизнь, переезды с места на место... Он вспоминает последнее лето своего детства. А там — он, только маленький, и его товарищи... честные, бескомпромиссные и умеющие дружить.

– Изначально моего персонажа вообще не было в спектакле, — открывает тайну Владимир Дербенцев, исполнитель роли взрослого Гены. — Спектакль рождался за столом, в беседах, тогда у Артёма Терёхина и родилась эта идея, видимо откликнулась какая–то его больная личная нота, ведь все спектакли делаются о себе. Тогда он мне предложил ввести старшего персонажа, который проговаривает какие–то свои больные моменты и через это приходит к познанию себя нового.

Любопытно, что артисты, играющие Генку младшего и старшего, дружат по жизни. Одно время они даже вместе снимали квартиру, а когда разъехались, на следующий день пришли на работу в одинаковой одежде. Даже Артём Терёхин, поставивший «Мальчиков», отметил, что они похожи, как братья.