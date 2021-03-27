Все в театр!

От сказки до сюра

В марте состоялись две премьеры в Заполярном театре драмы.

Журналистам и труженикам нашей «Маяковки» показали сказку «Как Петушок Лису наказал», зрители её увидят 3 апреля. Любимый публикой актёр и выдумщик Денис Чайников переделал для сцены и поставил известную русскую народную сказку. Она оказалась хороша и для малышей, и для взрослых — так много смыслов открывается в по 27 марта — Всемирный день театра.

учительной истории о том, как хитрющая лиса выгнала из избушки простодушного зайца. Хорошо, что на помощь пришёл смелый петушок и восстановил справедливость. Истинным удовольствием было наблюдать за трогательной игрой Александра Герасимчева (Заяц), Евгении Вороновой (Лиса) и Сергея Даданова (Волк, Медведь, Петушок), который так запросто справился с тремя образами.

Сейчас Денис Чайников мечтает и о создании своей «Дюймовочки» по мотивам Г. Х. Андерсена.

О премьере философской комедии «Терраса» в постановке главного режиссёра театра Анны Бабановой зрители горячо спорят. Многих искушённых наверняка привлекло имя автора этой французской пьесы Жана–Клода Каррьера, которого недавно не стало на 90–м году жизни. За долгие годы творчества он прославился как сценарист лучших фильмов классика Луиса Бунюэля, плодотворно поработал со многими выдающимися режиссёрами театра и кино — Фолькером Шлендорфом, Милошем Форманом, Анджеем Вайдой, Питером Бруком и другими. У этого тонкого мастера сюрреализма, уже в 29 лет ставшего обладателем премии «Оскар» за короткометражку «Счастливая годовщина», поистине мировая слава. На норильской сцене четверть века назад ставили его пьесу «Гарольд и Мод». И вот теперь парадоксальная драматургия в «Террасе», созданной в конце 1990–х. У первых зрителей постановка вызвала разные эмоции: от сожалений, что «идеальный сюрреализм Каррьера в этой постановке не прижился», до восторгов и благодарностей: в спектакле заняты все наши четыре заслуженных артиста РФ — Нина Валенская, Сергей Ребрий, Марина Журило и Яков Алленов. В актёрском ансамбле и Павел Авдеев с Юлией Минкиной, которая служит в нашем театре первый сезон, а ещё до неузнаваемости перевоплотившийся Сергей Назимов. Все персонажи оказываются в съёмной парижской квартире с загадочной террасой, кое–кто умудряется с неё даже упасть, хоть и не разбившись... После спектакля осталось чувство удивления и даже досады от неразгаданности происходящего: а что же это было, ради чего?

Трактовать сюжет лишь как фейерверк переживаний одиноких созданий, неспособных изменить надоевшую жизнь, пожалуй, слишком поверхностно для замысла мастера парадоксов Каррьера... Возможно, надо ещё разок пойти и пересмотреть только начинающий пульсировать спектакль, который оставил немало вопросов. Всегда радует причастность к работе известного хореографа Николая Реутова, семейной пары художников Фемистокла и Ольги Атмадзас, которые приезжают на постановки из Санкт–Петербурга. Их участие — всегда показатель качества работы.

Ждём гостей

Сюрпризы ждут тех норильских театралов, кто успел приобрести билеты на праздничный творческий вечер «Жил–был Театр», который состоится в Заполярной драме 27 марта. Команда наших молодых актёров сочинила представление, посвящённое истории театрального искусства. Дерзкие авторы намерены воскресить даже отцов МХАТа — Станиславского и Немировича–Данченко. Среди зрителей в этот вечер будет известный российский режиссёр Марат Гацалов, который вместе с художником Верой Макаренко прилетел ставить в нашем театре пьесу «Иванов» А. П. Чехова. Поработать с 43–летним мэтром Гацаловым, чьё творчество, как утверждают критики, оказало влияние на целое поколение молодых режиссёров, — большая честь для нашей труппы.

28 марта в нашем городе начнутся гастроли Красноярского театра кукол. На открытии в Заполярном театре драмы покажут «Щелкунчика» по мотивам сказки Э. Т. Амадея Гофмана, с музыкой Петра Чайковского. Следом для самых маленьких — «Мой волшебный носок», один из лучших бэби–спектаклей в нашей стране, удостоенный многих фестивальных наград, участник внеконкурсной программы российского театрального фестиваля «Золотая маска».

Красноярцы представят и премьеру интернет–мюзикла «Есть ли жизнь в offline?», чтобы юные зрители, так увлечённые гаджетами, задумались о первостепенности реальной жизни. Гости порадуют публику и мастер–классами по изготовлению театральных кукол, представят интерактивную выставку «Люди и куклы».

Нам повезло

Наши земляки привезли в Норильск удивительное произведение для подростков и взрослых «Я — кулак. Я — А–Н–Н–А». Этот спектакль по пьесе Марты Райцес в постановке режиссёра из Санкт–Петербурга Юлии Каландаришвили вошёл в программу лучших постановок для детей и юношества Всероссийского фестиваля молодой режиссуры «Артмиграция — детям». А ещё получил номинацию «Лучший спектакль театра кукол для детей» на III Международном большом детском фестивале и стал номинантом в четырёх направлениях Российской национальной театральной премии «Золотая маска — 2021».

Это история не просто о человеке с ограниченными возможностями, она о каждом из нас. Критики отмечают, что здесь волшебное визуальное пространство с огромным количеством дверей и мультипликацией работает виртуозно.

Гастроли Красноярского театра кукол пройдут с 28 марта по 1 апреля в Норильске, Талнахе и Кайеркане.