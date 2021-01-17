Все желающие смогли побывать на Кремлёвской ёлке онлайн

Детям и взрослым не привыкать, что из–за пандемии коронавируса многие события пришлось посещать в дистанционном формате. Премьерный показ чудесного новогоднего праздника состоялся на федеральном детско–юношеском телеканале «Карусель» по поручению президента страны Владимира Путина. В этом году на сцене Государственного Кремлёвского дворца провели сказочное представление «Пятое время года, или Кто придумал Новый год». Ребята вместе с главными персонажами — Хранителем праздничных традиций и Гаджетом — узнали о пятом времени года, разгадали тайны Нового года и познакомились с традициями празднования этого события в разных странах мира. С помощью «Времялёта» участники побывали в политехническом музее, Древнем Риме, Италии эпохи Возрождения и России времён Петра Первого. В новогоднем представлении участвовали артисты кино и ведущих московских театров, а ещё команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок–н–роллу.