Всероссийская компания #идёмвкино

В связи с пандемией длительное время кинотеатры были закрыты в целях ограничения распространения корованирусной инфекции. За это время они потерпели немалые убытки. С 1 августа кинотеатры вновь распахнули свои двери, но с некоторыми ограничениями. А именно – соблюдение профилактических мер, а также залы во время сеансов могут быть заполнены не более чем на 50%. А зрители стали с опаской относиться к местам массового скопления людей.

В связи с тем была организована национальная социальная кампания #идёмвкино. Её цель - вернуть в залы зрителей после пяти месяцев самоизоляции. А также продвинуть отечественный кинематограф.

В рамках кампании выпущены видеоролики, проходили тематические флешмобы, а также запущена платформа о единых стандартах безопасности идемвкино.рф, которая учитывает лучший мировой опыт.

Кампания пропагандирует безопасные походы в кинотеатры – от покупки билетов онлайн до бесконтактной оплаты на кассах, от безопасного расстояния между зрителями до дезинфекции залов после каждого сеанса. Сотрудники кинотеатров оснащены средствами индивидуальной защиты. Для посетителей также имеются маски и перчатки.

Это первая совместная федеральная акция киноиндустрии России.