Всероссийский фестиваль аудиовизуальных искусств «Полярная сова-2020»

В связи с пандемией коронавируса в этом году фестиваль будет в онлайн-режиме. Помимо конкурсной части всех участников ждут увлекательные мастер-классы от профессионалов анимации и документалистики, а также специальные эксклюзивные показы художественных и документальных фильмов.

В этом году в конкурсе заявлено шесть номинаций, по которым принято 334 работы более чем от 800 школьников.

С 9.00 19.10.2020 по 9.00 23.10.2020 будет организована акция «Отдай свой голос лучшим!», а также будет представлена возможность онлайн-голосования на официальном сайте МБУ «Кинокомплекс «Родина»: кино-родина.рф.

Победитель, по итогам голосования, будет награждён поощрительным призом.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону - +7 (3919) 48-09-11.