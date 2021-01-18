20 января исполнится 95 лет со дня рождения почётного гражданина Норильска Гунара Робертовича Кродерса
20 января исполнится 95 лет со дня рождения почётного гражданина Норильска Гунара Робертовича Кродерса
Мы всегда вспоминаем его в этот день, приносим от редакции и друзей цветы к его мемориалу на заснеженном Голиково. Обязательно звоним его жене Римме Александровне в Санкт–Петербург, где она живёт после ухода любимого в августе 1999–го. Наши старожилы всегда с благодарностью вспоминают зубра норильской журналистики, летописца городской культуры.
Подростком он был выслан из родной Риги вместе с родителями — известными театральными деятелями Латвии. О мытарствах спецпереселенцев много лет спустя Кродерс рассказал в своей повести «Живу и помню», фрагменты которой в 1990–х были опубликованы в «Заполярной Правде». Многие удивлялись, узнав, что этот человек с манерами аристократа, столь желанный на всех городских премьерах, концертах и выставках, будучи ссыльным, тяжело трудился плотником, рыбаком, рыбоприёмщиком в посёлках Таймыра. После реабилитации его старший брат Ольгерт Кродерс вернулся в Латвию, стал известным актёром театра и кино, режиссёром. А Гунару было дозволено работать в Таймырском окружном радиокомитете. Он приехал в Норильск в 1966–м, четыре года трудился ответственным секретарём газеты «Огни Талнаха», а потом стал редактором «Горняка», упразднённого, как и другие многотиражки комбината, в 1995–м, когда решили выпускать единый корпоративный «Заполярный вестник».
Кродерс никогда не был штатным сотрудником «Заполярной правды», но несколько десятилетий сотрудничал с городской газетой. Его голос с неповторимым прибалтийским акцентом по утрам звучал в выпусках норильского радио. Он постоянно держал горожан в курсе культурных событий. Первым из норильских журналистов был удостоен городской профессиональной премии «Вдохновение» в 1996 году.
Известный норильский журналист и поэт Валерий Кравец рассказывал нам, что после закрытия газеты «Горняк» 69–летнему Кродерсу, ещё полному творческих сил, решили предложить уйти на пенсию. Валерий Кравец, узнав об этом, обратился к Джонсону Хагажееву, который тогда возглавлял Норильский комбинат: «Вам этого норильская интеллигенция не простит...» И Гунару Робертовичу предложили в компании должность ведущего специалиста службы по связям с общественностью. Он ещё четыре года публиковался, выступал... Летом 1999 года был инсульт, лечение в Оганере. В его последний вечер он, вечный романтик, попросил жену почитать ему любовный роман... Хоронили мы Кродерса всем журналистским сообществом, он объединял нас и своей смертью.
Давно идут разговоры о том, что мемуары Гунара Робертовича «Живу и помню», его лучшие статьи необходимо издать отдельной книгой, но этого так и не случилось... Есть публикации о нём в замечательном многотомном издании «О времени, о Норильске, о себе». Дети из телестудии «Перемена» несколько лет назад сняли фильм о Кродерсе. В годы его круглых дат проходили городские встречи в память о нём, пять лет назад организовали и музейную выставку «Слово Кродерсу», вызвавшую своим авангардным подходом весьма горячие споры...
Имя заслуженного работника культуры Российской Федерации, дважды лауреата премии Красноярского отделения Союза журналистов России Гунара Кродерса навечно связано с нашим городом. Вспомните его с благодарностью в день 95–летия и детям своим расскажите о выдающемся земляке... А те, кто будет проходить по Ленинскому проспекту, пусть остановятся у мемориальной доски на фасаде дома № 11, в котором он прожил свои самые счастливые, полные любви и творческого труда годы на Крайнем Севере, ставшем ему родным...