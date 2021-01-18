20 января исполнится 95 лет со дня рождения почётного гражданина Норильска Гунара Робертовича Кродерса

Мы всегда вспоминаем его в этот день, приносим от редакции и друзей цветы к его мемориалу на заснеженном Голиково. Обязательно звоним его жене Римме Александровне в Санкт–Петербург, где она живёт после ухода любимого в августе 1999–го. Наши старожилы всегда с благодарностью вспоминают зубра норильской журналистики, летописца городской культуры.

Подростком он был выслан из родной Риги вместе с родителями — известными театральными деятелями Латвии. О мытарствах спецпереселенцев много лет спустя Кродерс рассказал в своей повести «Живу и помню», фрагменты которой в 1990–х были опубликованы в «Заполярной Правде». Многие удивлялись, узнав, что этот человек с манерами аристократа, столь желанный на всех городских премьерах, концертах и выставках, будучи ссыльным, тяжело трудился плотником, рыбаком, рыбоприёмщиком в посёлках Таймыра. После реабилитации его старший брат Ольгерт Кродерс вернулся в Латвию, стал известным актёром театра и кино, режиссёром. А Гунару было дозволено работать в Таймырском окружном радиокомитете. Он приехал в Норильск в 1966–м, четыре года трудился ответственным секретарём газеты «Огни Талнаха», а потом стал редактором «Горняка», упразднённого, как и другие многотиражки комбината, в 1995–м, когда решили выпускать единый корпоративный «Заполярный вестник».

Кродерс никогда не был штатным сотрудником «Заполярной правды», но несколько десятилетий сотрудничал с городской газетой. Его голос с неповторимым прибалтийским акцентом по утрам звучал в выпусках норильского радио. Он постоянно держал горожан в курсе культурных событий. Первым из норильских журналистов был удостоен городской профессиональной премии «Вдохновение» в 1996 году.

Известный норильский журналист и поэт Валерий Кравец рассказывал нам, что после закрытия газеты «Горняк» 69–летнему Кродерсу, ещё полному творческих сил, решили предложить уйти на пенсию. Валерий Кравец, узнав об этом, обратился к Джонсону Хагажееву, который тогда возглавлял Норильский комбинат: «Вам этого норильская интеллигенция не простит...» И Гунару Робертовичу предложили в компании должность ведущего специалиста службы по связям с общественностью. Он ещё четыре года публиковался, выступал... Летом 1999 года был инсульт, лечение в Оганере. В его последний вечер он, вечный романтик, попросил жену почитать ему любовный роман... Хоронили мы Кродерса всем журналистским сообществом, он объединял нас и своей смертью.

Давно идут разговоры о том, что мемуары Гунара Робертовича «Живу и помню», его лучшие статьи необходимо издать отдельной книгой, но этого так и не случилось... Есть публикации о нём в замечательном многотомном издании «О времени, о Норильске, о себе». Дети из телестудии «Перемена» несколько лет назад сняли фильм о Кродерсе. В годы его круглых дат проходили городские встречи в память о нём, пять лет назад организовали и музейную выставку «Слово Кродерсу», вызвавшую своим авангардным подходом весьма горячие споры...

Имя заслуженного работника культуры Российской Федерации, дважды лауреата премии Красноярского отделения Союза журналистов России Гунара Кродерса навечно связано с нашим городом. Вспомните его с благодарностью в день 95–летия и детям своим расскажите о выдающемся земляке... А те, кто будет проходить по Ленинскому проспекту, пусть остановятся у мемориальной доски на фасаде дома № 11, в котором он прожил свои самые счастливые, полные любви и творческого труда годы на Крайнем Севере, ставшем ему родным...