Встречай лето с нами!

На премьеру удивительной сказки с таким названием пригласили ребят из малообеспеченных семей, детей из центра «Виктория», маленьких родственников членов Совета ветеранов Великой Отечественной войны. Первые зрители с явным удовольствием посмотрели захватывающее музыкально–хореографическое представление, которое создала дружная творческая команда ГЦК. Герои волшебного спектакля поведали о том, как благодаря верной дружбе в сказочный лес вернулась похищенная северная ягода, поблагодарили маленьких зрителей за помощь. А ещё участники представления, среди которых — таланты известных коллективов Voiсes, «Шкода», «Фристайл», «Болеро» и «Норильские звёздочки», пригласили норильчан вместе отметить грядущий юбилейный фестиваль «Северная ягода».

Первые зрители, которые во время спектакля дружно пели и танцевали вместе с его героями, создавали в зале сказочный лес, чтобы помочь найти похищенные ягоды, с радостью поделились с «Заполяркой» впечатлениями. Налоговый инспектор Мария Баранова смотрела представление с двухлетним сыном Алексеем. С этим застенчивым малышом в первом ряду лично поздоровался добрейший Дух леса, который спустился к ребятам в зал. Мария отметила, что её ребёнок, впервые побывавший на театральном представлении, смотрел с большим вниманием. А ещё после столь яркого спектакля им особенно захотелось побывать на фестивале «Северная ягода», о котором они уже наслышаны, и не только в нашем городе.

А самым маленьким зрителем был годовалый Макар Подопригора с мамой Любовью и тётей Мариной, которые всегда с удовольствием ездят на ягодный фестиваль. Эту семью сказка порадовала своей красочностью и современностью, ведь даже Медведь здесь — первоклассный рэпер. Они были очень благодарны сказочникам за создание настоящего летнего настроения. А из персонажей сказки им больше всего понравились необыкновенные ребята–комарята. Да вы бы и сами удивились, увидев этих забавных персонажей в серебристо–алых костюмчиках и в дизайнерских шапочках с хоботками.

Мы пообщались и с режиссёром ГЦК — автором сценария и постановщиком сказки Михаилом Зареченским. Передали ему и вопрос от зрителей: почему действие спектакля о северной ягоде происходит в лесу, а не в тундре? Оказывается, творческая группа решила, что лес живописнее выглядит для детского восприятия, и его проще сделать более сказочным...

Михаил также поделился:

– К пятилетию фестиваля «Северная ягода» мы задумали пять знаковых мероприятий. И первое из них — показ спектакля «Ягодный переполох» в День защиты детей. Уличные мероприятия пока под запретом, и мы решили поставить аналог новогодней сказки, но с летним уклоном, ведь этой зимой из–за пандемии мы не смогли порадовать ребят представлением. Понятно, что ягодная тема стала главной, поэтому и сюжет, и тексты, и песни подбирались соответственные. А музыкой занимались специалисты из нашего звукоцеха — Роман Кравченко и Андрей Калябин. В записи песен принимали участие сами персонажи и наш замечательный вокальный коллектив Voiсes. Артём Кузьменко подготовил отличное сценографическое сопровождение всей сказки.

– Мы сразу узнали в образе простодушного Медведя, хранителя северной ягоды, режиссёра ГЦК Евгения Маршанкина. А вас — в облике добрейшего Гриба, в шляпе, похожей на гигантское сомбреро... А вот исполнитель роли Духа леса так перевоплотился, что и не догадаться, кто это.

– Так это главный режиссёр ГЦК Вадим Красносельский! Белок сыграли наши методисты Кристина Бердникова и Настя Штыль. Ворона и один из комариков — Ева и Арсений, они воспитанники театральной студии «Да!» под руководством Андрея Дустимова, который и сам выступил в роли одного из комаров. Нам было непросто организовывать репетиции с ребятами из творческих коллективов в мае, когда заканчивается учебный год, и многие дети уезжают на материк. Но всё сложилось успешно. Впереди ещё три представления 5 июня, на этих показах, похоже, закончится судьба проекта. Но не тема нашего любимого ягодного фестиваля.

– Каким же будет продолжение?

– В июле проведём в ягодной тематике День семьи, любви и верности. Время покажет, на какой площадке — в «Арене» или на Театральной площади. А в День города планируем сделать дискотеку «Ягодный бум» с привлечением городских кавер–групп. И очень бы хотелось привезти в Норильск популярную группу «Фрукты», выступающую в телешоу Ивана Урганта. Во время благотворительного забега «Норильск, беги со мной!» будут присутствовать ягодные фотозоны и ростовые куклы. А фестиваль «Северная ягода» с интереснейшей юбилейной программой пройдёт по традиции на турбазе Оль–Гуль. Там 30 июля и 1 августа будут работать концертные и развлекательные площадки, пройдут экологические мероприятия и конкурсы, будут представлены проекты в направлении ленд–арт и ЗD–граффити, также желающие смогут пройти по экологической тропе и поучаствовать в туристических программах, посетить природные лектории и мастер–классы. Порадуют норильчан и ягодные деликатесы.

А пока в предвкушении фестиваля можно ещё успеть побывать на трёх представлениях «Ягодного переполоха», которые состоятся 5 мая в 13, 15 и 17 часов. Билет можно приобрести за 300 рублей в кассе ГЦК. Телефон для справок: 22–99–14.

Зрители смогут побывать и на ягодной полянке с фотозоной, которую художники ГЦК устроили в фойе 1–го этажа, чтобы у норильчан остались добрые снимки на память о «Ягодном переполохе».