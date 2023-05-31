Встречайте восьмой сезон экомарафона «Понеслось»

Волонтёрский проект компании стартует 18 июня и продлится с июня по октябрь. Девиз нового сезона — «Твоя среда обитания» — объединит не только опытных активистов, но и новичков, желающих улучшить город, в котором они живут.

По традиции экомарафон охватит только самое лучшее, полезное и экологичное. Волонтёрским командам предстоит пройти несколько этапов. Первый этап — это создание «визитки». В ней волонтёры с помощью социальных сетей расскажут о себе, представят свой взгляд на лозунг «Моя среда обитания». Волонтёров также ждут различные проектные мастерские, в которых проходит реализация второго этапа программы — Экодело. С экспертами и лидерами проекта они научатся новому и приступят к реализации собственных уникальных экологических инициатив. Третий, заключительный этап программы, будет состоять из интерактивных занятий, онлайн-квестов, квизов и полюбившихся в прошлом сезоне «Арктических уроков».

По итогам марафона выберут лучшие команды. Победители «Понеслось–2023» получат сертификаты от «Норникеля» номиналом 75 000, 100 000 и 150 000 рублей на командообразующие и благотворительные цели. Лидеры программы нового сезона также встретятся на региональных Экосменах. А лучшие из них вместе с новичками, которые проявят себя на проекте, станут участниками масштабного экослёта.

Напомним, впервые мероприятие провели в Мончегорске в 2016 году в виде соревновательного субботника. И уже на следующий год он вырос в большой проект, к которому подключились сотрудники предприятий «Норникеля» из других городов. Норильские активисты распространили эковолну по всему Большому Норильску. В рамках марафона они благоустроили экотропу на горе Фестивальной, провели очистку озера Таймыр и базы «Оль-Гуль» от мусора, открыли мастерскую по переработке пластика.

Участие в волонтёрских проектах, говорит волонтёр Екатерина Гусева, начинается с личных изменений: сортировки мусора, перехода на экологичные аналоги самых простых бытовых вещей. «А корпоративное волонтёрство — это очень удобно. Всегда рядом единомышленники, больше возможностей для реализации своих идей, есть надёжная поддержка», — добавляет Екатерина.

Чтобы стать частью волонтёрской команды, нужно зарегистрироваться в качестве участника экомарафона на сайте «Комбинат добра».

«Комбинат добра» — это вовсе не новая производственная площадка «Норникеля». Это масштабная программа, объединившая неравнодушных сотрудников компании, которых волнует будущее родного города. Она реализуется на протяжении нескольких лет, а вместе с ней традиционно запускается и экомарафон «Понеслось», регистрация на который продлится до 12 июня.