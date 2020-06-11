​Выход в свет книги об истории никелевого завода — подарок к 85–летию «Норникеля»

Именно с его первой продукции в военном 1942 году пошла история создания металла НГМК. Автор книги «Никелевый. История одного завода» — бывший норильчанин Владислав Толстов. Интересно, что и ранее были попытки создать коллективную биографию никельщиков Норильска. В этот раз инициатива бывших руководителей НЗ Сергея Ершова, Виталия Боброва, Михаила Стеклова, экс–начальника ХКЦ Владимира Сидорова, председателя московского клуба норильчан «69 параллель», почётного гражданина Норильска Игоря Аристова увенчалась успехом. Среди героев книги: Константин Бродницкий, Полина Романова, Андрей Говоров, Изосим Чалкин и ещё десятки заслуженных металлургов разных поколений. Издание вышло в Твери тиражом в 1000 экземпляров и уже разослано ветеранам завода в разные города страны. Благодаря поддержке руководства Заполярного филиала часть тиража поступила в Норильск и будет передана в библиотеки, архив и Музей Норильска.