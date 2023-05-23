ВЫХОДИМ НА СЕВЕРНУЮ ЗЕМЛЮ. Впереди манящая неизвестность…

24 мая в 18.30 Музей Норильска (Ленинский, 14) открывает масштабную выставку «Выходим на Северную Землю» из собственных фондов, посвященную сразу двум выдающимся юбилеям - 110-летию открытия архипелага Северная Земля и 130-летию Н.Н. Урванцева. Экспозиция построена на материалах одной из наиболее ценных в собрании Музея Норильска коллекций – Николая Николаевича Урванцева, которая составляет 1810 единиц хранения. Известный полярник, первооткрыватель Норильских месторождений, участник многих экспедиций, в 1930-1932 годах Урванцев провел первое обследование Северной Земли. В экспедиции, кроме геологии, он вел астрономические и магнитные наблюдения, топографическую съемку, занимался гидрогеологией.

Подвигу отважных первооткрывателей посвящается новая интерактивная выставка, которая создает «эффект присутствия», погружает посетителей в атмосферу великой экспедиции, позволяет взглянуть на Северную Землю глазами ее покорителей, пройти сложными маршрутами и изучить научный материал, чтобы выяснить, чего стоили их достижения, какого труда, лишений и великой радости. Благодаря дневниковым записям исследователей, книгам и альбомам, предметам из фондов Музея Норильска, а также увлечению фотографией Урванцева и сохранившимся уникальным снимкам мы сегодня имеем такую возможность. Представьте, что вас окружают льды, белое безмолвие и неизвестность. Все это сродни космической экспедиции на дальнюю планету: тот же холод, те же смертельные опасности, та же оторванность от цивилизации… Чем же так манит эта неизвестность?

Вход на открытие свободный.

Экскурсии проводятся по предварительной записи по телефону: 46-13-27.