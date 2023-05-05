Выставка, посвященная трудовым подвигам тыловиков, открылась к годовщине Победы

Уникальная экспозиция, посвящённая трудовым подвигам тыловиков, в том числе работников Енисейского речного пароходства и Норильского комбината, развернулась на площади перед Красноярской краевой филармонией.

Основная тема выставочного проекта – «Всё для фронта, всё для победы!». Именно этот лозунг стал главным для тыла во время Великой Отечественной войны. Посетители узнают об эвакуации заводов с прифронтовых территорий, разработке новой продукции для нужд военного времени, самоотверженном труде работников предприятий, их изобретательности и взаимовыручке.

В экспозицию вошли артефакты, показывающие, как работало Енисейское речное пароходство во время войны. Основной задачей речников была доставка промышленных и продовольственных товаров на север Красноярского края, в том числе Норильскому комбинату, поскольку в 1942 году он стал важнейшим металлургическим предприятием, выпускающим никель, остро необходимый стране для броневой стали. На комбинате шло активное строительство, требующее оборудования и материалов, в Норильск переезжали с закрывшихся заводов сотни металлургов с семьями – к 1944 году здесь выпускалось от 40 до 60% советского никеля. Все эти задачи можно было решить только при помощи речного транспорта.

«В период Великой Отечественной Войны «рабочее ядро» флота Енисейского речного пароходства составляли 13 грузопассажирских и 37 буксирных судов. В связи с массовым уходом речников добровольцами на фронт резко сократилось количество плавсостава. Чтобы укомплектовать штат, на работу выходили подростки – курсанты речных училищ, мужские профессии осваивали женщины: они стояли у станков, становились штурманами и капитанами. Судоремонтный завод осваивал новые направления – выпускал бронекатера и минные тральщики», - рассказал исполнительный директор Енисейского пароходства Евгений Грудинов.

Отдельной сюжетной линией экспозиции стало 80-летие разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, на Курской дуге, прорыва блокады Ленинграда. Особое внимание уделено подвигам земляков-красноярцев в решающих сражениях Великой Отечественной войны.