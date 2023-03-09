МАУ ИЦ «Норильские новости»

Выше головы прыгнешь

Выше головы прыгнешь

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Выше головы прыгнешь

На Таймыре популярны хип-хоп, брейк-данс и паркур. Это подтверждает Региональный фестиваль уличного спорта и танца «Движение улиц», который второй год подряд проходит в Норильске в спорткомплексе «Айка» и собирает около 500 участников и полные трибуны зрителей.

Надежды уличного танцаФестиваль собрал полные трибуны зрителейАлександр Романов даёт мастер–классГостей фестиваля приветствовала заместитель главы Норильска по соцполитике Наталья Коростелева

«Движение улиц» стало возможным благодаря целеустремлённости руководителя центра развития личности «Старт» Юлии Николаевой и поддержке «Норникеля» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей».

- Фестиваль проходит третий год, мы участвуем в нём с самого начала и всегда очень ждём его, — поделилась руководитель студии танца «Радость» из города Дудинки Наталья Козленко.

Она рассказала, что коллектив участвует во всех танцевальных конкурсах, которые проходят в Норильске и в Дудинке, также дудинские танцоры стараются выезжать за пределы региона и в прошлом году даже стали лауреатами Международного конкурса «Гран-Па» в Санкт-Петербурге, но именно фестиваль «Движение улиц» — самый любимый.

- Формат этого конкурса отличается ото всех других — здесь мы можем оторваться и свободно танцевать именно хип-хоп, который детям очень нравится, — пояснила хореограф. — Большой плюс в номинации «Фристайл», которая предполагает импровизацию: она трудна для танцора, но и очень желанна, ребята раскрывают свои возможности, выходят из зоны комфорта и понимают, что могут гораздо больше, чем предлагает руководитель. Здесь особая атмосфера. Всё вместе мотивирует на развитие и успех.

Одна из фишек фестиваля — его гости. Как правило, это именитые танцоры и паркуристы, которые судят состязания и обязательно дают мастер-классы. В этом году норильчан поддержали москвичи Валентин Работенко, председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта «Улицы России», генеральный директор благотворительного фонда развития уличной культуры и спорта «КАРДО», и Сергей Иванов, победитель Всероссийских соревнований по фрирану, а также красноярец Александр Романов — призёр международных фестивалей и чемпионатов в Китае, Индии, Казахстане, Белоруссии, организатор всероссийских фестивалей и чемпионатов хип-хоп культуры.

Александр Романов и в Норильске, и на фестивале впервые оказался в прошлом году, тогда он познакомился с норильскими тренерами-брейкерами и провёл несколько занятий для их учеников.

- Очень надеюсь, что была польза от того, что мы приезжали, делились знаниями. Приятно, что сегодня я вижу те же лица, что и тогда — значит, ребята не бросили, продолжают заниматься. Радует, что культура уличного танца живёт в таком суровом городе, как Норильск, где порой из-за погоды из дома невозможно выйти, — рассказал Александр Романов. — А такие фестивали хороши тем, что можно обменяться энергией, зарядиться, пообщаться, вдохновиться. С опытом понимаешь, что это важнее, чем медаль. И если в прошлом году я не знал, куда и к кому еду, то сегодня уже я ехал к друзьям.

Александр Романов, пользуясь случаем, приглашает норильчан — поклонников уличных танцев, ди–джеев и би–боев — в конце марта в Красноярск на «Джем для всех».

- На фестивале, который мы организуем, соберётся вся Сибирь, Урал, ожидаются гости из Якутии, Волгограда, Петербурга и Москвы и очень бы хотелось видеть и ребят из Норильска. Было бы здорово, если бы «Норникель», который помогает в организации фестиваля «Движение улиц» и поддерживает многие начинания, помог бы перспективным норильским ребятам поучаствовать и в выездных состязаниях, — помечтал Александр Романов.

Присутствовал на фестивале уличной культуры и менеджер игрового поля «Айки» Илья Борисов:

- Хоть это и не футбольный матч, народа собралось много. Радует, что мероприятие востребованное и значит мы не зря предоставляем зал для его проведения. Ведь не важно, чем человек, и особенно ребёнок, увлечён — футболом, баскетболом, боксом или уличными танцами — главное, что увлечён. А некоторые и совмещают. Я с удовольствием посмотрел выступления ребят, у меня даже появились любимчики, за которых переживал, болел. Желаю фестивалю развития, а мы его поддержим, потому что мы за здоровый образ жизни, за активность, за движение.

Ну и какой же фестиваль без волонтёров. Организаторам помогали учащиеся различных школ города. Неравнодушные мальчишки и девчонки прикалывали номерки, подсказывали участникам, куда лучше встать, чтобы не столкнуться друг с другом во время выступления, подавали дипломы и медали. Волонтёром была и медсестра травматологического отделения поликлиники № 1 Светлана Невзорова, готовая в любой момент оказать профессиональную медицинскую помощь.

- У меня сердце замирало, когда я видела, что вытворяют брейкеры и паркуристы, — призналась Светлана. — К счастью, обошлось без травм. Как заверила меня Юлия Николаева, в центре «Старт» большое внимание уделяется профилактике травматизма.

Текст Надежда Макеева
Фото Владимир Макушкин
9 марта в 16:30 440
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