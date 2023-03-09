Выше головы прыгнешь

«Движение улиц» стало возможным благодаря целеустремлённости руководителя центра развития личности «Старт» Юлии Николаевой и поддержке «Норникеля» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей».

- Фестиваль проходит третий год, мы участвуем в нём с самого начала и всегда очень ждём его, — поделилась руководитель студии танца «Радость» из города Дудинки Наталья Козленко.

Она рассказала, что коллектив участвует во всех танцевальных конкурсах, которые проходят в Норильске и в Дудинке, также дудинские танцоры стараются выезжать за пределы региона и в прошлом году даже стали лауреатами Международного конкурса «Гран-Па» в Санкт-Петербурге, но именно фестиваль «Движение улиц» — самый любимый.

- Формат этого конкурса отличается ото всех других — здесь мы можем оторваться и свободно танцевать именно хип-хоп, который детям очень нравится, — пояснила хореограф. — Большой плюс в номинации «Фристайл», которая предполагает импровизацию: она трудна для танцора, но и очень желанна, ребята раскрывают свои возможности, выходят из зоны комфорта и понимают, что могут гораздо больше, чем предлагает руководитель. Здесь особая атмосфера. Всё вместе мотивирует на развитие и успех.

Одна из фишек фестиваля — его гости. Как правило, это именитые танцоры и паркуристы, которые судят состязания и обязательно дают мастер-классы. В этом году норильчан поддержали москвичи Валентин Работенко, председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта «Улицы России», генеральный директор благотворительного фонда развития уличной культуры и спорта «КАРДО», и Сергей Иванов, победитель Всероссийских соревнований по фрирану, а также красноярец Александр Романов — призёр международных фестивалей и чемпионатов в Китае, Индии, Казахстане, Белоруссии, организатор всероссийских фестивалей и чемпионатов хип-хоп культуры.

Александр Романов и в Норильске, и на фестивале впервые оказался в прошлом году, тогда он познакомился с норильскими тренерами-брейкерами и провёл несколько занятий для их учеников.

- Очень надеюсь, что была польза от того, что мы приезжали, делились знаниями. Приятно, что сегодня я вижу те же лица, что и тогда — значит, ребята не бросили, продолжают заниматься. Радует, что культура уличного танца живёт в таком суровом городе, как Норильск, где порой из-за погоды из дома невозможно выйти, — рассказал Александр Романов. — А такие фестивали хороши тем, что можно обменяться энергией, зарядиться, пообщаться, вдохновиться. С опытом понимаешь, что это важнее, чем медаль. И если в прошлом году я не знал, куда и к кому еду, то сегодня уже я ехал к друзьям.

Александр Романов, пользуясь случаем, приглашает норильчан — поклонников уличных танцев, ди–джеев и би–боев — в конце марта в Красноярск на «Джем для всех».

- На фестивале, который мы организуем, соберётся вся Сибирь, Урал, ожидаются гости из Якутии, Волгограда, Петербурга и Москвы и очень бы хотелось видеть и ребят из Норильска. Было бы здорово, если бы «Норникель», который помогает в организации фестиваля «Движение улиц» и поддерживает многие начинания, помог бы перспективным норильским ребятам поучаствовать и в выездных состязаниях, — помечтал Александр Романов.

Присутствовал на фестивале уличной культуры и менеджер игрового поля «Айки» Илья Борисов:

- Хоть это и не футбольный матч, народа собралось много. Радует, что мероприятие востребованное и значит мы не зря предоставляем зал для его проведения. Ведь не важно, чем человек, и особенно ребёнок, увлечён — футболом, баскетболом, боксом или уличными танцами — главное, что увлечён. А некоторые и совмещают. Я с удовольствием посмотрел выступления ребят, у меня даже появились любимчики, за которых переживал, болел. Желаю фестивалю развития, а мы его поддержим, потому что мы за здоровый образ жизни, за активность, за движение.

Ну и какой же фестиваль без волонтёров. Организаторам помогали учащиеся различных школ города. Неравнодушные мальчишки и девчонки прикалывали номерки, подсказывали участникам, куда лучше встать, чтобы не столкнуться друг с другом во время выступления, подавали дипломы и медали. Волонтёром была и медсестра травматологического отделения поликлиники № 1 Светлана Невзорова, готовая в любой момент оказать профессиональную медицинскую помощь.

- У меня сердце замирало, когда я видела, что вытворяют брейкеры и паркуристы, — призналась Светлана. — К счастью, обошлось без травм. Как заверила меня Юлия Николаева, в центре «Старт» большое внимание уделяется профилактике травматизма.