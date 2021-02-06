Выставка работ юных художников открылась в кинотеатре «Родина»

Норильчане смогут увидеть около 15 произведений, посвящённых суровому и прекрасному Северу. Их создатели приняли участие во всероссийском конкурсе юных художников «Северная палитра», который уже более четверти века организовывает Норильская детская художественная школа. Три года назад ему присвоили статус всероссийского, ведь работы на северные темы стали присылать из разных уголков страны.