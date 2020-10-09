В Городском центре культуры проходит благотворительная выставка-продажа работ Юрия и Елены Афоновых. Для всех желающих специалисты отдела художников ГЦК проведут экскурсию по выставке и расскажут о творчестве Юрия.

Все собранные средства пойдут на лечение художника, который проходит восстановление после тяжелой болезни.

Экскурсии проводятся по предварительной договорённости, тел. 22-16-65. Вход бесплатный.