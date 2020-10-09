МАУ ИЦ «Норильские новости»

Выставка-продажа работ Юрия и Елены Афоновых

Выставка-продажа работ Юрия и Елены Афоновых

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Выставка-продажа работ Юрия и Елены Афоновых

Юрий Афонов – норильский художник, член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств.

Выставка-продажа работ Юрия и Елены Афоновых

В Городском центре культуры проходит благотворительная выставка-продажа работ Юрия и Елены Афоновых. Для всех желающих специалисты отдела художников ГЦК проведут экскурсию по выставке и расскажут о творчестве Юрия.

Все собранные средства пойдут на лечение художника, который проходит восстановление после тяжелой болезни.

Экскурсии проводятся по предварительной договорённости, тел. 22-16-65. Вход бесплатный.

9 октября в 14:03 330
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