Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» выступят в Норильске

28 мая в 19:00 в Норильском Заполярном театре драмы им. В. В. Маяковского состоится концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы». Произведения легендарных классиков коллектив исполнит под управлением народного артиста СССР, известного альтиста, дирижера, педагога, общественного деятеля Юрия Башмета.

В концерте прозвучат сочинения любимых публикой композиторов. Откроет программу Камерная симфония Георгия Свиридова. Редко исполняемый концерт для скрипки и виолончели Гаэтано Доницетти исполнят лауреаты международных конкурсов, солисты Камерного ансамбля «Солисты Москвы» Артем Котов (скрипка) и Алексей Толстов (виолончель). «Русская песня» для альта и струнных Игоря Стравинского прозвучит в исполнении маэстро Юрия Башмета. Завершит концерт насыщенная романтическими образами Серенада для струнных Петра Чайковского.

Ежегодный концерт Маэстро Юрия Башмета и Камерного ансамбля «Солисты Москвы» пройдет при поддержке компании «Норильский Никель». Выступление завершит III ежегодный Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Красноярском крае. Организаторы: Красноярская краевая филармония и Русское концертное агентство.

Одновременно в Норильском колледже искусств пройдут мастер-классы регионального Образовательного центра Юрия Башмета, открытого в сентябре 2023 года. Образовательный центр работает в рамках общероссийского проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России».

Приобрести билеты можно на сайте Заполярного театра драмы.

Более подробно с программой фестиваля можно познакомиться на сайте Красноярской филармонии.