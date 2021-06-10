Закрытие 80-го творческого сезона Норильской «Маяковки» состоится 27 июня

Приглашённый режиссёр Сергей Потапов, который проявил себя в ярких постановках по всему миру, работает вместе с художником Сулпан Азаматовой и хореографом Олесей Шендрик. С творчеством Сергея Потапова норильчане знакомы по спектаклю «Оборотень» А. Кицберга, показанному таллиннским театром R.A.A.A.M в программе лаборатории современной драматургии «Полярка» в 2017 году.

Выпускник режиссёрского факультета РАТИ (ГИТИС), мастерской Марка Захарова, он ставит спектакли в Саха академическом театре им. П. А. Ойунского. Его «Макбет» по пьесе Э. Ионеско отмечен спецпризом жюри Национального театрального фестиваля «Золотая маска». Сергей Потапов — автор более десятка игровых фильмов, родоначальник якутского кинобума, признанный «якутский Тарантино». Он режиссирует и цирковые представления, стадионные мероприятия большого масштаба, например — церемонию открытия/закрытия VI Международных спортивных игр «Дети Азии». Он знаменит яростным, темпераментным подходом к делу, любовью к динамике, жёсткому ритму и ярким страстям.

В его норильской постановке заняты заслуженные артисты России Яков Алленов, Нина Валенская, Марина Журило, артисты Павел Авдеев, Сергей Даданов, Елена Донова, Евгения Сурженко, Анастасия Черкасова.