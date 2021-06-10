МАУ ИЦ «Норильские новости»

Закрытие 80-го творческого сезона Норильской «Маяковки» состоится 27 июня

Закрытие 80-го творческого сезона Норильской «Маяковки» состоится 27 июня

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Закрытие 80-го творческого сезона Норильской «Маяковки» состоится 27 июня

Театр готовит к выпуску спектакля по трагедии легендарного испанского поэта, драматурга, художника и музыканта Федерико Гарсии Лорки «Кровавая свадьба». Это произведение создано в 1933 году и вошло в историю мирового искусства, знакомство с ним не только расширит культурный кругозор, но и подарит соприкосновение с миром ярких эмоций, чистых чувств и внутренней свободы.

Закрытие 80-го творческого сезона Норильской «Маяковки» состоится 27 июня

Приглашённый режиссёр Сергей Потапов, который проявил себя в ярких постановках по всему миру, работает вместе с художником Сулпан Азаматовой и хореографом Олесей Шендрик. С творчеством Сергея Потапова норильчане знакомы по спектаклю «Оборотень» А. Кицберга, показанному таллиннским театром R.A.A.A.M в программе лаборатории современной драматургии «Полярка» в 2017 году.

Выпускник режиссёрского факультета РАТИ (ГИТИС), мастерской Марка Захарова, он ставит спектакли в Саха академическом театре им. П. А. Ойунского. Его «Макбет» по пьесе Э. Ионеско отмечен спецпризом жюри Национального театрального фестиваля «Золотая маска». Сергей Потапов — автор более десятка игровых фильмов, родоначальник якутского кинобума, признанный «якутский Тарантино». Он режиссирует и цирковые представления, стадионные мероприятия большого масштаба, например — церемонию открытия/закрытия VI Международных спортивных игр «Дети Азии». Он знаменит яростным, темпераментным подходом к делу, любовью к динамике, жёсткому ритму и ярким страстям.

В его норильской постановке заняты заслуженные артисты России Яков Алленов, Нина Валенская, Марина Журило, артисты Павел Авдеев, Сергей Даданов, Елена Донова, Евгения Сурженко, Анастасия Черкасова.

Текст Ирина Даниленко
Фото Владимир Макушкин
10 июня в 13:52 540
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