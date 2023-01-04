Заполярный театр драмы в последний раз покажет спектакль «Слишком женатый таксист»

Более 16 лет насыщенный любовью, улыбками и романтическими приключениями жизни спектакль радовал норильчан и гостей города. За это время состоялось более 167 показов. Более 72,5 тысячи зрителей окунулись в атмосферу веселой беспечности и азартной влюбленности.

Андрей Максимов, режиссёр спектакля, в интервью «Заполярному вестнику» в 2006 году рассказал: «Мы делали спектакль о человеке, который очень отзывчив. Ведь всё начинается с ситуации, когда бандиты решили ограбить старушку, а Джон Смит — Сергей Ребрий её защитил. Он всегда и всем готов помочь. А женщины этим пользуются. С одной он венчается в церкви, с другой он расписывается в загсе... И стесняется сказать обеим, что женат. При этом он считает, что обе женщины — его жены, и очень серьёзно и ответственно к этому относится. Чрезвычайно отзывчивый мен. На этом и ловится. Для нас это не скабрезная ситуация, мы старались уйти даже от намёков на пошлость, а сделать героя таким, что ему будет сочувствовать весь зрительный зал и даже женщины».

Приобрести билеты на финальный показ можно на сайте или в кассах норильской «Маяковки».