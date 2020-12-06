Заповедная сказка

Автор новой книги — Иван Кобиляков, выпускник географического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Он всегда грезил нашим плато, поэтому когда получил диплом, сразу отправился навстречу своей мечте. Как говорят в Объединённой дирекции заповедников Таймыра, он буквально свалился им на голову. Но сразу прижился, стал старшим научным сотрудником отдела экопросвещения. Работал с детьми, ездил в экспедиции, а параллельно набирал материал для своей книги.

– С Ваней мы работали в одном отделе, и уже тогда он раздавал всем нашим сотрудникам черновики своей книги, — вспоминает Алёна Захватихата, ведущий специалист отдела экологического просвещения и туризма «Заповедников Таймыра». — Всем было очень интересно посмотреть на себя со стороны глазами простого мальчишки, который по–своему изучает природу. У многих работников даже рукописи сохранились, ведь они читали эти сказки своим детям. Главный герой очень похож на самого автора: такой же любознательный, любящий именно нашу заповедную территорию, всегда с фотоаппаратом и блокнотом. А имя позаимствовано у реального мальчишки. Сашу Прошкина Иван встретил в одном из таймырских посёлков, куда ездил с научными экспедициями от заповедника.

В книге есть и другие герои, которые списаны с реальных людей. Например, книжный Михаил Зверев — это Михаил Бондарь, заместитель директора «Заповедников Таймыра» по науке и экологическому просвещению, у которого Иван Кобиляков многому научился. Но самое ценное, отмечают наши учёные, что в своих рассказах автор описывает не только красоты плато Путорана, но и все территории, входящие в объединённую дирекцию. Например, глава о том, как Саша Прошкин знакомится с медведями в Арктике, — это про заповедник «Большой Арктический». Рассказ о самом северном лесе — это упоминание про Ары–Мас, который находится на территории заповедника «Таймырский». То есть это не просто сказки, это целая просветительская работа.

Год назад Ивана Кобилякова не стало. Рукописи лежали неизданными. Но его семья, друзья и даже учительница начали сбор средств, и им удалось напечатать заповедные истории. Сегодня «Сказки плато Путорана» можно купить в издательстве «Паулсен», которое специализируется на выпуске книг именно об Арктике и Антарктике, об их смелых покорителях и о любопытных мальчишках, которые влюблены в эту непростую территорию.